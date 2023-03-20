Nevruz Bayramı mesajları 2023: En güzel, kısa, uzun, resimli Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözleri



Herkesin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım, umarım her daim bolluk ve bereket içinde kalırız.... Mutlu Nevruzlar...



Nevruz, içerdiği güçlü anlamlarla, yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır.Nevruz Bayramınız Kutlu olsun.

Baharın getirdiği bereket tüm dünyada daim olsun ve hiçbir ülke yoklukla mücadele etmek zorunda kalmasın.... Mutlu Nevruzlar...