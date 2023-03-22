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Haberler Yaşam Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu
Giriş Tarihi: 22.03.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 10:12

Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Nevşehir sahur vakti saat kaçta olduğu ile ilgili bilgiler paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Ramazan ayı geldiğinde mutfağımıza hazırlık yaparız. İftar vakti için oluşturulacak menülere ihtiyaç duyarız. Doyurucu olması gerekir. Yine sahur saatleri de önemlidir. Her şeyden önce sahur saati bilinmelidir ki ona göre her şey yetişebilsin. Bunun için başvurulacak kaynak Nevşehir imsakiyesi adlı çizelgedir. Yeni imsakiye içerisinde Nevşehir sahur vakti 2023 yılına göre derlenmiştir. 23 Mart Nevşehir sahur saat kaçta olduğu ise faydalanacak konulardandır.

Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Nevşehir sahur vakti saat kaçta konusu şu sıralar açıklanması gerekenler listesindedir. Listenin başında sahur vakti 2023 yani güncel revize edilmiş çizelge yer almaktadır. Çizelgenin adı da ramazan imsakiyesi olarak bilinmektedir. Bu imsakiye bahsedilen ay yaklaşıldığında paylaşılır. İçerisinde iftar vakti kısmından sahur saatleri kısmına kadar her şey vardır. Tek bir günün sahur saati bile yer almaktadır. Şu an sadece 23 Mart Nevşehir sahur saat kaçta başlığının altı doldurulacaktır.

Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Nevşehir İmsakiye 2023

Nevşehir doğasıyla, kültürüyle, turist merkezi olan mekanlarıyla dikkatimizi çeken bir ilimizdir. Eğer bir konu herhangi bir il ile ilgili bir şeyse özelliğinden bahsetmeden geçmek olmaz. Bu sebeple Nevşehir'in İç Anadolu Bölgesinde yer aldığını söylemekte de fayda vardır. Bu noktada konu çok farklı bir noktaya atlanacaktır.

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Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Bu nokta Nevşehir'de sahur vaktinin ne zaman olduğudur. Yani Nevşehir ilinde yaşayan insanlar oruç tutmaya ne zaman başlıyor olduğudur. Ülkemizin Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerine nazaran Nevşehir orucu bir iki dakika olsa da daha erken tutmaya başlamaktadır. Nevşehir ili ilk orucunu saat 05:12 itibariyle tutmaya başlayacaktır. Dolayısıyla Nevşehir sahur vakti 05:12 olarak ifade edilmektedir.

Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta?

Sahur vakitleri Ramazan ayı geldiğinde ele alınır. Bir insanın normal düzenine göre farklı bir saattir. Çünkü sabah ezanı okunmadan yiyeceğiniz her şeyi yemeniz gerekir. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca farklı bir düzen oluşur ve hayatımızın birçok bölümünü etkiler. İslam'ın beş şartından biri olan oruç tutmak ayrıca bir ibadettir.

Nevşehir Sahur Vakti Saat Kaçta? 23 Mart Nevşehir İmsakiye 2023 ile İlk İftar Vakti ve Sahur Saati Belli Oldu

Bu özelliğe sahip olduğundan İslam dini için kıymetlidir. Birçok insan oruç ibadetini yerine getirmek için Ramazan ayını beklemektedir. Bu bekleyiş Nevşehir ilinde yaşayan insanlar için de geçerlidir. 23 Mart itibari ile orucun ilk gününe başlanacaktır. 23 Mart Nevşehir ilindeki sahur vakti ise 05:12 olarak belirlenmiştir.

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