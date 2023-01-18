Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Eşsiz mühendislik ve mimarlık harikası yeraltı şehirleri, yüzlerce yıl öncesini anlatan tarihi yapıları, şehrin içinden geçen nehri, uçsuz bucaksız vadileri, şifalı suları, topraktan yapılan çömlekleri ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz Nevşehir, ülke turizmi için en önemli illerin başında gelmektedir. Birçok sinema filminin ve birçok dizinin çekildiği tarihi mekanlarda geçmişe yolculuk yapabilmeniz mümkün. Özellikle fotoğraf tutkunları için çok güzel pozların yakalanacağı bu şehirde kendinizi keşfedebilirsiniz. Nevşehir'de gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Nevşehir gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…