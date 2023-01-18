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Haberler Yaşam Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:58

Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Ülkemizde gezilecek yerler listesi hazırlandığında ilk üç yer arasında kuşkusuz Nevşehir ili de eklenir. Çünkü Nevşehir dünyaca meşhur Kapadokya'nın yer aldığı ildir. Taş dokusu, kiliseleri, açık hava müzeleri, sıcak hava balonları ve doğal güzellikleri adeta gelen turistleri büyülemektedir. Volkanik gelişmeler sonucu oluşan peri bacaları bu kentin simgesidir. Ayrıca dünyanın yeni 25 harikası listesinde peri bacaları da yer almaktadır. Nevşehir bu yönleriyle gezilecek yerler bakımından ziyaretçilerine farklı seçenekler sunduğunu söylemek yanlış olmaz. Nevşehir'i gezmek için iyi bir gezi listesine ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız Nevşehir gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Eşsiz mühendislik ve mimarlık harikası yeraltı şehirleri, yüzlerce yıl öncesini anlatan tarihi yapıları, şehrin içinden geçen nehri, uçsuz bucaksız vadileri, şifalı suları, topraktan yapılan çömlekleri ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz Nevşehir, ülke turizmi için en önemli illerin başında gelmektedir. Birçok sinema filminin ve birçok dizinin çekildiği tarihi mekanlarda geçmişe yolculuk yapabilmeniz mümkün. Özellikle fotoğraf tutkunları için çok güzel pozların yakalanacağı bu şehirde kendinizi keşfedebilirsiniz. Nevşehir'de gezilecek yerler listesinin farklı kategorilere göre hazırladık. Bu listeye göre gezi planı çıkartabilirsiniz. İşte Nevşehir gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Nevşehir'de Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  • GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ
  • UÇHİSAR KALESİ
  • KARANLIK KİLİSE
  • DAMAT İBRAHİM PAŞA CAMİİ
  • ASMALI KONAK
  • ELMALI KİLİSE
  • PAŞABAĞLARI VE ZELVE ÖREN YERİ
  • TOKALI KİLİSE
  • HACI BEKTAŞI VELİ MÜZESİ
  • AZİZE BARBARA ŞAPELİ
  • ÇARIKLI KİLİSE
  • AZİZ BASİL ŞAPELİ
  • DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ
  • ÜÇ GÜZELLER SEYİR TEPESİ / ÇATALKAYA
  • NEVŞEHİR KALESİ
  • AVCILAR SEYİR TEPESİ
  • GÖREME MİLLİ PARKI VE KAPADOKYA
  • AZİZ JEAN KİLİSESİ
  • TATLARİN KİLİSESİ VE YERALTI ŞEHRİ
  • RAHİBELER VE RAHİPLER MANASTIRI
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Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi
  • BEKTAŞ EFENDİ TÜRBESİ
  • ESKİ TAŞ EVLER
  • AÇIKSARAY HARABELERİ
  • ORTAHİSAR KALESİ
  • ROMA KALESİ VE MEZARI
  • ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ
  • AZİZE CATHERİNE ŞAPELİ
  • ÜRGÜP MÜZESİ
  • PANCARLI KİLİSESİ
  • ATATÜRK EVİ
  • NEVŞEHİR MÜZESİ
  • YILANLI KİLİSE / AZİZ ONUPHRİUS KİLİSESİ
  • KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ
  • KIRK ŞEHİTLER KİLİSESİ
  • ÇAVUŞİN KİLİSESİ
  • KÜLTÜR MÜZESİ
  • MAZI YERALTI ŞEHRİ
  • ÖZLÜCE YERALTI ŞEHRİ
  • HACIBEKTAŞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
  • ÜRGÜP YEŞİLÖZ TAĞAR ST THEODORE KİLİSESİ
Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Asmalı Konak
  2. Derinkuyu Yeraltı Şehri
  3. Göreme Açık Hava Müzesi
  4. Kaymaklı Yeraltı Şehri
  5. Uçhisar Kalesi
  6. Devrent Vadisi
  7. Güray Müze
  8. Saç Müzesi
  9. Zelve Açık Hava Müzesi
  10. Özkonak Yeraltı Şehri
  11. Mazı Yeraltı Şehri
  12. Çavuşin Kilisesi
  13. Tatlarin Yeraltı Şehri
  14. Tarihi Taş Köprü
  15. Üç Güzeller
  16. Çavuşin Eski Cami
  17. Göreme Bağlıdere Aşk Vadisi
  18. Zelve Vadisi
  19. Hacı Bektaş Veli Dergahı Külliyesi - Hacı Bektaş Veli Türbesi
Nevşehir’de Gezilecek Yerler 2023 – Nevşehir Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Müzeler Listesi

Nevşehir Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Güvercinlik Vadisi
  2. Kızılçukur Vadisi
  3. Temenni Tepesi
  4. Güllüdere Vadisi
  5. Gomeda Vadisi
  6. Tahta Köprü
  7. Ortahisar Kalesi
  8. Kapadokya Paşabağ Rahipler Vadisi
  9. Çilehane
  10. Kozaklı Kaplıcaları
  11. Ihlara Vadisi

Testi Kebabı, Çömlek Fasulyesi, Düğü Çorbası, Kayısı Çorbası, Nohutlu Yahni, Sütlü Çorba, Dolaz, Ayva Dolması gibi Nevşehir'e özel yemekleri de tadabilirsiniz.

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