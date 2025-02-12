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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
13:23
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları ülke genelinde etkisini sürdürürken, birçok ilde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının şiddetini artırarak devam edeceğini belirtirken, Nevşehir de yoğun yağışın etkisi altında bulunuyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 13 Şubat Perşembe günü okulların açık olup olmayacağı konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları merak ediyor. Peki, Nevşehir'de yarın okular tatil mi?