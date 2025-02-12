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Haberler Yaşam Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:23

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları ülke genelinde etkisini sürdürürken, birçok ilde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının şiddetini artırarak devam edeceğini belirtirken, Nevşehir de yoğun yağışın etkisi altında bulunuyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 13 Şubat Perşembe günü okulların açık olup olmayacağı konusunda yetkililerden gelecek açıklamaları merak ediyor. Peki, Nevşehir'de yarın okular tatil mi?

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

Tüm ülkeyi etkisi altına alan kar yağışıyla sebebiyle eğitime ara verilmişti. Meteoroloji hava tahmini raporunda Nevşehir'de 13 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının düşeceği ve kar yağışının artacağı bildirdi. Uzmanlar don ve buzlanmaya karşı uyarılarda bulundu.Öğrenciler ve veliler kar tatili haberlerine yoğunlaştı. Peki, Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (13 ŞUBAT)

Kar yağışının ve soğuk havanın etkisini hissettirdiği Nevşehir'de eğitime ara verilip verilmediğine dair araştırmalar başladı. Valilikten henüz açıklama gelmedi.

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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Yarın, 13 Şubat 2025 Perşembe günü, Nevşehir'de hava kar yağışlı olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -6°C civarında seyredecek. Nem oranı yaklaşık %86 olacak. Rüzgar hızı ise 0.58 km/s civarında bekleniyor.
Bu nedenle, dışarı çıkarken sıcak ve su geçirmez giysiler tercih etmeniz, kaygan zeminlere karşı dikkatli olmanız ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir.

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

METEOROLOJİ UYARDI!

UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Nevşehir’de kar tatili için gözler Valilik açıklamalarında...

Anadolu'nun doğusu için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Sivas çevreleriyle Aksaray'ın doğusunda beklenen kar yağışlarının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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