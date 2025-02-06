Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:29 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:29

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almışken birçok ilde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji uyarılar ve tahmin kar yağışının artarak devam edeceğini belirten Nevşehir'de kuvvetli yağışın etkisi altında. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 7 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklamalara yöneldi. Peki, Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

Nevşehir'de kar yağışı devam ederken 7 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklamalar kontrol ediliyor. Meteorolojik tahminler tüm yurdu etkileyen soğuk havanın ve kar yağışının devam edeceğini bildiriyor. Peki,Nevşehir'de yarın okullar tatil mi?

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

YARIN NEVŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat günü Nevşehir dahil 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

7 Şubat Cuma kar tatili olup olmayacağı ile ilgili için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de bugün hava sıcaklığı en yüksek 0°C, en düşük -7°C olacak. Gün boyunca yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor. Yarın ise sıcaklık biraz daha düşerek en yüksek -1°C, en düşük -7°C seviyelerinde seyredecek. Zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları görülebilir. Soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olunması ve özellikle ulaşımda dikkatli hareket edilmesi öneriliyor.

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

METEOROLOJİ UYARDI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA