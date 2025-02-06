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Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
13:29
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almışken birçok ilde eğitime ara verilmişti. Meteoroloji uyarılar ve tahmin kar yağışının artarak devam edeceğini belirten Nevşehir'de kuvvetli yağışın etkisi altında. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 7 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili açıklamalara yöneldi. Peki, Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? İşte detaylar