Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Nevşehir’de okul var mı, Valilik açıklaması geldi mi?

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Nevşehir'de bugün hava sıcaklığı en yüksek 0°C, en düşük -7°C olacak. Gün boyunca yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor. Yarın ise sıcaklık biraz daha düşerek en yüksek -1°C, en düşük -7°C seviyelerinde seyredecek. Zaman zaman kar yağışı ve hafif kar sağanakları görülebilir. Soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olunması ve özellikle ulaşımda dikkatli hareket edilmesi öneriliyor.