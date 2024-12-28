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Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
22:07
Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu!
Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Amca Salim Güran'dan cansız bedeni alıp dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?