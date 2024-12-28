Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar’ın cezası belli oldu!

Emniyette bana 'Ailen güvencede artık gördüklerini ve bildiklerini anlat' dedi. Ben de ne olmuşsa ne gördüysem anlattım. Salim sen beni çağırdın, Narin'i verdin 'Al göm' dedin. Ben suçumu kabul ediyorum. Onlar da kabul etsin, iftira atmasın. Ben ne gördüysem onu anlattım. Onlar da suçu bana atmasınlar. Ben suçumu kabul ediyorum, inkâr etmiyorum, cezam neyse verilsin" oldu.