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Haberler Yaşam Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.12.2024 21:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:07

Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu!

Diyarbakır'da gerçekleşen Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararı çıktı. Amca Salim Güran'dan cansız bedeni alıp dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın cezası belli oldu. Bahtiyar ve Güran ailesinin sanık olduğu duruşmada son savunmaların ardından dava kararı açıklandı. Peki; Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl, müebbet aldı mı?

Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar’ın cezası belli oldu!

Nevzat Bahtiyar cezası belli oldu. Son savunmasında yeniden Narin'i öldürmediğini sadece taşıdığını belirten Bahtiyar'ın tutukluluk zamanı da göz önünde bulunduruldu. Peki; Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı? İşte yanıtı...

Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar’ın cezası belli oldu!

NEVZAT BAHTİYAR CEZASI BELLİ OLDU!

Narin Güran cinayeti davasında karar belli oldu. Duruşmaya gelen sanıklar anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cezası şöyle:

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Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar’ın cezası belli oldu!

NEVZAT BAHTİYAR NE KADAR HAPİS CEZASI ALDI?

Salim, Enes ve Yüksek Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar’ın cezası belli oldu!

NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI

Nevzat Bahtiyar'ın son sözleri "Taşıma cezası neyse ben razıyım. Salim kendisi bana cesedi verdi. Yüzüne karşı söylüyorum; suçu benim üstüme atmaya çalışıyor. Benim ailemin güvencesi yoktu, o nedenle ben sustum, yalan söylemek zorunda kaldım.Sonra ailem cezaevine geldi. Güven altında olduklarını söyledi.

Nevzat Bahtiyar ne kadar hapis cezası aldı, kaç yıl? Narin Güran cinayeti mahkeme kararı ile Nevzat Bahtiyar’ın cezası belli oldu!

Emniyette bana 'Ailen güvencede artık gördüklerini ve bildiklerini anlat' dedi. Ben de ne olmuşsa ne gördüysem anlattım. Salim sen beni çağırdın, Narin'i verdin 'Al göm' dedin. Ben suçumu kabul ediyorum. Onlar da kabul etsin, iftira atmasın. Ben ne gördüysem onu anlattım. Onlar da suçu bana atmasınlar. Ben suçumu kabul ediyorum, inkâr etmiyorum, cezam neyse verilsin" oldu.

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