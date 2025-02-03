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Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
20:20
Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı
Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin dosyasında müşteki olan Diyarbakır Barosu, yargılama sonucu, 4,5 yıl ceza alan Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için Diyarbakır Bölge Adliye 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verilen başvuru yaptı.