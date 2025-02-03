Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

"NEVZAT'TA İŞTİRAKTEN CEZA ALSIN"

Baronun başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Nitekim yerel mahkeme gerekçeli karında sanık Yüksel Güran hakkında iştirak iradesi açısından oluşturduğu gerekçede; "sanığın Maktul Narin'in ölümünden haberdar olduğu, sanığın maktul Narin'e ilk öldürme hareketinin ahırda yapılması ve ardından eve getirilerek öldürme eyleminin tamamlanması aşamasında söz konusu suça iştirak etmediğini gösterir herhangi bir somut eylemde bulunmadığı, sanığın maktulün annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek sanık Salim'in kendi namusu konusunda sanık Nevzat'a beyanda bulunmasına rıza gösterdiği dolayısıyla sanığın maktul Narin'in öldürülme eylemine diğer sanıklar Salim ve Enes ile birlikte iştirak ettiği mahkememizce sabit görülmüştür."