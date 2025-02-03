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Haberler Yaşam Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:19 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:20

Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Narin dosyasında müşteki olan Diyarbakır Barosu, yargılama sonucu, 4,5 yıl ceza alan Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için Diyarbakır Bölge Adliye 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verilen başvuru yaptı.

Hüseyin KAÇAR
Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında, küçük kızı kim neden öldürdü sorusu yargılama sonucunda da yanıt bulmazken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası istendi. Ancak, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 28 Aralık 2024'te görülen son duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Küçük kızı Eğertutmaz Deresi'ne gömen komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, delilleri gizlem ve yok etmek suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

BARO NEVZAT'A VERİLEN CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır Bölge Adliye 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına verilen başvuru dilekçesinde,
"İlk derece mahkemesince sanık Nevzat Bahtiyar'ın da diğer sanıklarla iştirak iradesiyle maktul Narin Güran'ı öldürdüğü kabulü ile sanık Nevzat'ın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken sanığın "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması hatalıdır. Bu sebeple yerel mahkemenin 28.12.2024 tarihli kararına karşı sanık Nevzat Bahtiyar açısından suç vasfına yönelik nitelemenin dosya içerisindeki deliller dikkate alındığına hatalı olduğu gerekçesi ile katılan sıfatı ile istinaf kanun yoluna başvurmaktayız."

Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

"NEVZAT'TA İŞTİRAKTEN CEZA ALSIN"

Baronun başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: "Nitekim yerel mahkeme gerekçeli karında sanık Yüksel Güran hakkında iştirak iradesi açısından oluşturduğu gerekçede; "sanığın Maktul Narin'in ölümünden haberdar olduğu, sanığın maktul Narin'e ilk öldürme hareketinin ahırda yapılması ve ardından eve getirilerek öldürme eyleminin tamamlanması aşamasında söz konusu suça iştirak etmediğini gösterir herhangi bir somut eylemde bulunmadığı, sanığın maktulün annesi olması hasebiyle ona gelecek kötülükleri, saldırıları engelleme yükümlülüğü varken bu yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği, bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek sanık Salim'in kendi namusu konusunda sanık Nevzat'a beyanda bulunmasına rıza gösterdiği dolayısıyla sanığın maktul Narin'in öldürülme eylemine diğer sanıklar Salim ve Enes ile birlikte iştirak ettiği mahkememizce sabit görülmüştür."

Nevzat’ın cezasına bir itiraz da Barodan geldi! Baro, Nevzat’ın da ağırlaştırılmış müebbet alması için İstinaf’a başvuru yaptı

şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Söz konusu gerekçeden hareketle yerel mahkemenin sanık Nevzat'ın beyanına itibar edilerek bizzat öldürmediğini kabul etmiş olsa bile yine Yüksel Güran'a ilişkin gerekçede yer alan " bir an sanığın beyanlarına itibar edilerek maktul Narin'i bizzat öldürmediği kabul edilse bile gerekli yerlere haber vermeyerek ölüm neticesinin ortaya çıkmasını engellememesi bile öldürme eylemine iştirak ettiği anlamına geldiği, yine sanığın diğer sanıklar ile birlikte fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek" değerlendirmesi ile Nevzat'ın iştirak iradesi kabul edilmeli ve müşterek fail olarak cezalandırılması gerekmektedir.

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