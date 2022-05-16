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Haberler Yaşam Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 15:28

Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftanın ilk konukları Newcastle United ve Arsenal olacak. Futbolseverlerin gündeminde yer alan müsabaka tarihi, saati ve kanalı belli oldu. Bu noktada Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt aramaya başladı. Muhtemel 11 bilgisinin de paylaşıldığı heyecanlı karşılaşmada son saatler. Peki, Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler…

Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

Newcastle United Arsenal maçı İngiltere Premier Lig heyecanına adını yazdırdı. Kıran kırana geçecek mücadelede geri sayım başladı. Maçı canlı yayın ile takip edecek futbolseverler İngiltere'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Bu noktada Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt arıyor. Peki, İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yayın tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…

Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

NEWCASTLE UNİTED ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United - Arsenal maçı 16 Mayıs Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

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Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

NEWCASTLE UNİTED ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Arsenal maçı bugün saat 22.00'de S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

NEWCASTLE UNİTED ARSENAL MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United

Dubravka

Trippier

Lascelles

Burn

Targett

Longstaff

Guimaraes

Joelinton

Almiron

Wilson

Saint-Maximin

Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

Arsenal

Ramsdale

Cedric

Tomiyasu

White

Tavares

Xhaka

Elneny

Saka

Odegaard

Smith Rowe

Nketiah

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