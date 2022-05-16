Haberler Yaşam Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 16.05.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 15:28

Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftanın ilk konukları Newcastle United ve Arsenal olacak. Futbolseverlerin gündeminde yer alan müsabaka tarihi, saati ve kanalı belli oldu. Bu noktada Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt aramaya başladı. Muhtemel 11 bilgisinin de paylaşıldığı heyecanlı karşılaşmada son saatler. Peki, Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler…