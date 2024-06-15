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Haberler Yaşam Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:22

Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Niğde bayram namazı saati bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram sabahı camiler dolup taşarken bir yandan da milyonlarca Müslüman bayram namazı kılacak. Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşıldı. Peki; Diyanet ile Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Niğde bayram namazı saati 2024!

Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Niğde bayram namazı saati belli oldu. Diyanet'in il il açıkladığı bayram namaz saatleri vatandaşların gündeminde. 2024 Niğde bayram namazı saat kaçta sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 16 Haziran 2024 Pazar Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet ile Niğde bayram namazı saati belli oldu. Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran 2024 Pazar gününe denk geliyor.

İşte Niğde bayram namazı saati 2024 bilgileri!

Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

NİĞDE BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

NİĞDE: 05:52

Niğde'de bayram namazı 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.52'de kılınacak.

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Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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