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Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:22
Niğde Bayram namazı saati! Niğde’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Niğde bayram namazı saati bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram sabahı camiler dolup taşarken bir yandan da milyonlarca Müslüman bayram namazı kılacak. Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşıldı. Peki; Diyanet ile Niğde'de bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Niğde bayram namazı saati 2024!