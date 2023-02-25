Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

NİĞDE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ KATEGORİSİNDE

Yapılan riskli bölgeler haritasında Niğde, en az riskli bölgeler kategorisinde yer alıyor. İşte o liste:

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.