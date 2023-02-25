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Haberler Yaşam Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası
Giriş Tarihi: 25.02.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 13:51

Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem farkındalığı yurtta oluşurken, nispeten depremleri az hisseden Niğdeli vatandaşlar "Niğde deprem bölgesi mi, Niğde'den fay hattı geçiyor mu?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Elbistan merkezli depremi az da olsa hisseden bölge halkı, önlemlerini erkenden almak istiyor. Peki, Niğde deprem riskli ilçeler hangileri? Niğde deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? İşte Niğde deprem risk haritası ve diğer detaylar

Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

Niğde deprem bölgesi mi, hangi ilçeler riskli gibi sorular yer almakta. Yaşanan büyük depremler sonrası vatandaşlar önlemlerini erkenden almak isterken, büyük fay hatlarından uzakta olan Niğde ilimiz için deprem riski diğer illere göre nispeten az. Peki, Niğde deprem risk haritası ile riskli ilçeler hangileri? İşte detaylar

Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

NİĞDE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ KATEGORİSİNDE

Yapılan riskli bölgeler haritasında Niğde, en az riskli bölgeler kategorisinde yer alıyor. İşte o liste:

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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