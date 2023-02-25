Niğde deprem bölgesi mi, büyük deprem bekleniyor mu? İşte AFAD ile Niğde deprem risk haritası

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası deprem farkındalığı yurtta oluşurken, nispeten depremleri az hisseden Niğdeli vatandaşlar "Niğde deprem bölgesi mi, Niğde'den fay hattı geçiyor mu?" sorularına yanıt aranmaya başladı. Elbistan merkezli depremi az da olsa hisseden bölge halkı, önlemlerini erkenden almak istiyor. Peki, Niğde deprem riskli ilçeler hangileri? Niğde deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? İşte Niğde deprem risk haritası ve diğer detaylar