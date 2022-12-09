NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimine göre 9 Aralık bugün Niğde kuraları çekiliyor. Tek günde tamamlanacak hak sahibi belirleme kuraları Aktaş, Bor, Çamardı, Çiftlik Azatlı, Merkez ilçelerinde gerçekleşecek. Niğde TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. 250 bin sosyal konut kurasında 5 ilçede toplamda bin konut sahiplerini bulacak. Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip edilmeye başladı. Peki, Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Niğde kuraları hakkında merak edilenler...