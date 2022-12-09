NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

Niğde TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile belli olacak. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu kuraların canlı olarak açıklanması ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Niğde TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama işlemleri başladı. Bakan Kurum tarafından gelecek yıl Mart ayında biteceği açıklanan kuralar ardından evlerin inşaatına başlanacak. Kuralar; engelli, emekli ve genç gibi kategorilerde gerçekleiyor. 2022 Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle...