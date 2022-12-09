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Haberler Yaşam NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama
Giriş Tarihi: 09.12.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 07:25

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

TOKİ sosyal konut projesi kura takvimine göre 9 Aralık bugün Niğde kuraları çekiliyor. Tek günde tamamlanacak hak sahibi belirleme kuraları Aktaş, Bor, Çamardı, Çiftlik Azatlı, Merkez ilçelerinde gerçekleşecek. Niğde TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. 250 bin sosyal konut kurasında 5 ilçede toplamda bin konut sahiplerini bulacak. Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı takip edilmeye başladı. Peki, Niğde TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Niğde kuraları hakkında merak edilenler...

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

Niğde TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile belli olacak. 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu kuraların canlı olarak açıklanması ardından isim listesi sistemde yerini alacak. Niğde TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 listesi sorgulama işlemleri başladı. Bakan Kurum tarafından gelecek yıl Mart ayında biteceği açıklanan kuralar ardından evlerin inşaatına başlanacak. Kuralar; engelli, emekli ve genç gibi kategorilerde gerçekleiyor. 2022 Niğde TOKİ kura çekimi canlı izle...

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

TOKİ KURA ÇEKİMİ KASTAMONU VE NİĞDE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayına kadar belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 9 Aralık bugün Niğde ve Kastamonu'da çekiliş gerçekleşiyor

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NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

5 ilçede toplamda 1000 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Niğde kura çekimi 9 Aralık tarihinde bugün gerçekleşecek ve tamamlanacak.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Niğde Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da olacak.

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

TOKİ NİĞDE KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Niğde kura çekimi 9 Aralık saat 10.00'da başlıyor. İşte Niğde TOKİ evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

NİĞDE AKTAŞ: 210 KONUT

NİĞDE BOR: 180

NİĞDE ÇAMARDI: 285

NİĞDE ÇİFTLİK AZATLI: 95

NİĞDE MERKEZ: 230

NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI canlı yayın başladı mı, ne zaman? 2022 Niğde TOKİ kura sonuçları listesi isim isim sorgulama

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Niğde TOKİ kura sonuçları için

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