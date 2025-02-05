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Niğde'deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
22:00
Niğde'deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!
Niğde'deki öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Kar yağışı ve şiddetli hava koşulları nedeniyle, Niğde'de eğitim durumu hakkında resmi açıklama yapıldı. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi? İşte, Valilik tarafından yapılan son dakika duyurusu ve tüm ayrıntılar.