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Haberler Yaşam Niğde'deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:00

Niğde'deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!

Niğde'deki öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. Kar yağışı ve şiddetli hava koşulları nedeniyle, Niğde'de eğitim durumu hakkında resmi açıklama yapıldı. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi? İşte, Valilik tarafından yapılan son dakika duyurusu ve tüm ayrıntılar.

Niğde’deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!

Niğde'deki öğrenciler için önemli bir gelişme yaşandı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, 6 Şubat 2025'te Niğde'de okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nin yaptığı resmi açıklama ile eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulacağı bildirildi. Peki; Yarın Niğde'de okullar tatil mi?

Niğde’deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!

YARIN NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceği ve gece sıcaklığın eksi 5 derecenin de altına düşeceği belirtildi.

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Niğde’deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!

Olumsuz hava koşullarının buzlanmaya sebebiyet vereceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Niğde’deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Niğde’deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!
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