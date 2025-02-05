Niğde’deki Öğrenciler ve Veliler Dikkat! Yarın Niğde’de okullar yatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı!

Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."