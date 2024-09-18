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Giriş Tarihi: 18.09.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:16

Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bu celse müştekilerin dinlendiği duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Nihal Candan adliyeye geldi. Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz ?' sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi.

AJANSLAR
Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Bahar Candan ve ablası Nihal Candan'ın da aralarında olduğu 21 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!

Küçükçekmece Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu bulunan Bahar Candan ile sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen ablası Nihal Candan hazır bulundu. Müşteki ifadelerinin dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi.

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Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!

Verilen arada adliyeden çıkan Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz ?' sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi. Candan gazetecilerin diğer sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!

NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı.

Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!

İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti.

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