Giriş Tarihi: 18.09.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
15:16
Nihal Candan’dan şaşırtan hareket: Bahar Candan ile ilgili o soruyu duyunca bakın ne yaptı!
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan'ın 44 yıla kadar, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek'in ise 24 yıla kadar hapsi istenen 21 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bu celse müştekilerin dinlendiği duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanık Nihal Candan adliyeye geldi. Nihal Candan 'Kardeşinizin tahliye olacağını düşünüyor musunuz ?' sorularına tek eliyle kalp işareti yaparak cevap verdi.