SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

AMERİKALI ASKERLER KULLANILDI

Nijeryalı çetenin 28 milyonluk vurgun yaparken kullandığı bir diğer yöntem ise askerler oldu. Çeşitli ülkelerde asker olduğunu söyleyen kişiler mağdurlar ile konuşarak duygusal bağ kurdu. Erkek mağdurlara kadın asker, kadın mağdurlara ise erkek asker olarak yazan çete üyeleri duygusal bağ oluşturduktan sonra içinde dolar ve altın bulunan paket göndereceğini, daha sonra Türkiye'ye gelerek beraber iş kuracaklarını söyledi.