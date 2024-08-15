Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:40
SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...
Nijerya uyruklu çete, ülkelerde asker olduklarını söyleyerek kendilerini tanıttı. Operasyonlarda yüklü miktarda dolar ve altın bulduklarını, bu dolarları Türkiye'ye göndererek iş kuracaklarını söyleyerek mağdurları kandırdı ve tam 28 milyonluk vurgun yaptı. Yüklü miktarda dolar ve altın beklerken dolandırılan mağdurlar soluğu adliyede aldı. İşte filmleri aratmayacak vurgunun detayları…