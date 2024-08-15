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Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:40

SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

Nijerya uyruklu çete, ülkelerde asker olduklarını söyleyerek kendilerini tanıttı. Operasyonlarda yüklü miktarda dolar ve altın bulduklarını, bu dolarları Türkiye'ye göndererek iş kuracaklarını söyleyerek mağdurları kandırdı ve tam 28 milyonluk vurgun yaptı. Yüklü miktarda dolar ve altın beklerken dolandırılan mağdurlar soluğu adliyede aldı. İşte filmleri aratmayacak vurgunun detayları…

Oğuzhan UYSAL
SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

Çete, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yapılan bir ihbar dilekçesiyle ortaya çıktı. Murat T. adlı ihbarcı dilekçesinde; bazı banka hesap numaraları vererek bu hesapların sahiplerinin yurt dışında yaşayan kişileri dolandırdığını, bu kişilerin çoğunun Nijerya uyruklu olduğunu söyledi. Şikayet üzerine başlatılan incelemede 22 Eylül 2023'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Sinem Ibe, Frankline Chrıst Ibe, Ugochukwu Davıd Ezeorah, Muhabbat Jumamyradova, Maral Abayeva ve İrfan İlhanlı gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

AMERİKALI ASKERLER KULLANILDI

Nijeryalı çetenin 28 milyonluk vurgun yaparken kullandığı bir diğer yöntem ise askerler oldu. Çeşitli ülkelerde asker olduğunu söyleyen kişiler mağdurlar ile konuşarak duygusal bağ kurdu. Erkek mağdurlara kadın asker, kadın mağdurlara ise erkek asker olarak yazan çete üyeleri duygusal bağ oluşturduktan sonra içinde dolar ve altın bulunan paket göndereceğini, daha sonra Türkiye'ye gelerek beraber iş kuracaklarını söyledi.

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SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

BİR KOLİ ALTIN GÖNDERİYORUM

Çetenin kendisine altın göndereceğini düşünen mağdurlara ulaşan sahte kargo görevlileri paketi teslim alabilmeleri için para göndermeleri gerektiğini söyledi. Altın dolu kolinin geleceği için para ödemekten çekinmeyen mağdurlar birkaç kez para gönderdikten sonra dolandırdıklarını anladı.

SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA DOLAR BULDUK

Çetenin kullandığı diğer bir yöntem ise Yemen'de asker olduğunu, oradaki operasyonda yüklü miktarda dolar bulduklarını, bu parayı kargo içerisinde Türkiye'ye göndereceğini söylemek oldu. Çete inandırabilmek amacıyla çok sayıda resimler göndermeyi de ihmal etmedi.

SON DAKİKA: Nijeryalı çeteden 28 milyonluk liralık vurgun! İşte film gibi tuzağın detayları ABD askeriyim diye kandırıp...

DOLANDIRICILIK PARALARI NAKİT ÇEKİLDİ

Çete dolandırıcılık ile elde ettiği yaklaşık 28 milyon liranın tamamını bankalardan nakit olarak çekim yaptı. Emniyetin yaptığı araştırmalarda çete üyelerinin bankadan para çekme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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