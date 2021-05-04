Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak? Nikah ve düğün yasağıyla ilgili son durum!

Evlenme hayali kuran binlerce kişi "Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Ramazan ayında ülke çapında tam kapanma süreci başlarken öte yandan nikah ve düğünlere ilişkin gelişmeler de bu yaz dünya evine girmek için hazırlık yapan binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bu açıklama sonrası evlenecek olan vatandaşlar ve yakınları konuyla ilgili detayları araştırıyor. Buna göre; Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak?" İşte tüm detaylar…