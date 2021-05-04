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Giriş Tarihi: 04.05.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:37

Nikah ve , yasaklar ne zaman kalkacak? Nikah ve düğün yasağıyla ilgili son durum!

Evlenme hayali kuran binlerce kişi "Nikah ve , yasaklar ne zaman kalkacak?" sorularına ait yanıtı araştırıyor. Ramazan ayında ülke çapında tam kapanma süreci başlarken öte yandan nikah ve düğünlere ilişkin gelişmeler de bu yaz dünya evine girmek için hazırlık yapan binlerce kişinin gündemindeki yerini alıyor. Bu açıklama sonrası evlenecek olan vatandaşlar ve yakınları konuyla ilgili detayları araştırıyor. Buna göre; Nikah ve Düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak?" İşte tüm detaylar…

Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak? Nikah ve düğün yasağıyla ilgili son durum!

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde tam kapanma sürecine geçilirken bu kapsamda nikah ve düğün yasağının kaldırılacağı tarih evlenmek isteyen binlerce vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Son olarak 17 Mayıs'a kadar tam kapanmanın sürececeği ifade edilirken konuyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmayacağı ise merak ediliyor. Bu kapsamda "Nikah ve , yasaklar ne zaman kalkacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte nikah ve düğünlere ilişkin tüm detaylar…

Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak? Nikah ve düğün yasağıyla ilgili son durum!

DÜĞÜN VE NİKAH YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak? Nikah ve düğün yasağıyla ilgili son durum!

GENELGE İLE DUYURULDU

Yayımlanan genelgede ise şu ayrıntılar yer aldı;

"Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek."

Nikah ve düğün salonları ne zaman açılacak, yasaklar ne zaman kalkacak? Nikah ve düğün yasağıyla ilgili son durum!

Vaka sayılarında gözle görülür seviyede bir düşüş yaşanırken 17 Mayıs sonrasındaki duruma göre kısıtlamaların devam edip etmeyeceği belli olacak.

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