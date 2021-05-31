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Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 16:56

, ve serbest mi, yasak kalktı mı? Nikahlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç kişi ile olacak?

Kabine Toplantısı ile beraber , ve serbest mi sorusuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, kademeli normalleşme sürecinde nikahlar ve düğünler sınırlandırılmıştı. 1 Haziran itibarı ile normalleşmeye geçilecek olması ile beraber nikahlar ve düğünler ne zaman yapılacak, kaç kişi olacak sorularına da yanıt aranmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri arasında nikahlar ve da bulunuyor. Peki, nikahlar ve düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman ve nasıl açılacak? Detaylar haberimizde.

Nikahlar, nişanlar ve düğünler serbest mi, yasak kalktı mı? Nikahlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç kişi ile olacak?

, ve için geri sayım sürüyor. Kabine Toplantısı ile beraber başta olmak üzere birçok işletmenin durumu da netlik kazanacak. Bilindiği gibi, kademeli normalleşmede nikahlar ve düğünler son derece kısıtlı şekilde yapıldı. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında nikahlar ve düğünler de bulunuyor. Hâl böyle olunca, nişanlar, nikahlar ve düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, nikahlar ve düğünler için çeşitli formüller ön plana çıkıyor. Peki, nikahlar ve düğünler ne zaman yapılacak, nasıl olacak ve kaç kişi katılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak ve düğünler serbest mi? İşte, detaylar...

Nikahlar, nişanlar ve düğünler serbest mi, yasak kalktı mı? Nikahlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç kişi ile olacak?

DÜĞÜNLER NE ZAMAN YAPILACAK? DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile normalleşme takviminin ardından düğünlerin ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklenti de arttı. Evlenecek olan çiftler başta olmak üzere, işletme sahiplerini yakından ilgilendiren açılış tarihi ile ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede "Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edilmesi," kararının verildiği duyuruldu.

Bu kapsamda düğün ve nikah gibi davetlerin yasağının 1 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

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Nikahlar, nişanlar ve düğünler serbest mi, yasak kalktı mı? Nikahlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç kişi ile olacak?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok kişi düğün salonlarının son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte halen uygulanmakta olan nikah ve nikah merasimi şeklindeki ile nişan ve kına gibi etkinliklerin yapılmaması uygulamasına, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde halihazırda uygulanmakta olan ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacaktır.

Nikahlar, nişanlar ve düğünler serbest mi, yasak kalktı mı? Nikahlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç kişi ile olacak?

Normalleşme takviminde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlarla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Nikahlar, nişanlar ve düğünler serbest mi, yasak kalktı mı? Nikahlar ve düğünler ne zaman, nasıl yapılacak ve kaç kişi ile olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası düğünlerin açılış tarihi ile ilgili detaylar netlik kazanacak.

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