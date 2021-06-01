Evlenmeyi bekleyenler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, normalleşme kararlarını açıklarken açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ile düğünler için yasağın kalktığını belirtti. Böylelikle, nikahlar ve düğünler açıldı mı sorusu yanıt buldu. Bu açıklamanın hemen ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve kına gecesi, nişanlar, nikahlar ve düğünlerin nasıl yapılacağı, kaç kişi katılabileceği gibi detaylar paylaşıldı.

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER SERBEST Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahlar ve düğünlerle ilgili olarak "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." ifadesini kullandı.

DÜĞÜNLER KAÇ SAAT OLACAK, KAÇ KİŞİ KATILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kına gecesi, nişan, nikah ve düğün organizasyonlarının yapılması için gerekli olan şartlar açıklandı. Genelgede, düğün salonları ile ilgili bilgiler de yer aldı. İşte, düğün salonları açıldı mı ve düğünler nasıl olacak, kaç kişi katılacak ve kaç saat konusuyla ilgili bilgiler