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Haberler Yaşam Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?
Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:48

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?

Nikahlar ve sorusu, Kabine Toplantısı'nın ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahlar ve düğünler ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, nikah törenleri ve düğünlerin serbest olacağını bildirirken belirli koşullara göre yapılacağını aktardı. İçişleri Bakanlığı tarafından da genelge yayımlandı ve nişan, kına gecesi, nikah ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir sorularına yanıt verildi. Genelgede, nikahlar ve düğün salonları ile ilgili detaylar aktarıldı. Peki, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılacak?

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?

Evlenmeyi bekleyenler için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, normalleşme kararlarını açıklarken açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ile düğünler için yasağın kalktığını belirtti. Böylelikle, nikahlar ve düğünler açıldı mı sorusu yanıt buldu. Bu açıklamanın hemen ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı ve kına gecesi, nişanlar, nikahlar ve düğünlerin nasıl yapılacağı, kaç kişi katılabileceği gibi detaylar paylaşıldı.

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER SERBEST Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahlar ve düğünlerle ilgili olarak "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek." ifadesini kullandı.

DÜĞÜNLER KAÇ SAAT OLACAK, KAÇ KİŞİ KATILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından kına gecesi, nişan, nikah ve düğün organizasyonlarının yapılması için gerekli olan şartlar açıklandı. Genelgede, düğün salonları ile ilgili bilgiler de yer aldı. İşte, düğün salonları açıldı mı ve düğünler nasıl olacak, kaç kişi katılacak ve kaç saat konusuyla ilgili bilgiler

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?

NİKAHLAR VE DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

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Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması,

Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Nikahlar ve düğünler açıldı mı, serbest mi? Nişanlar, kına geceleri, nikahlar ve düğünler nasıl yapılacak, kaç saat olacak ve kaç kişi katılabilir?

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

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