Nişanlar, nikahlar ve düğünler için geri sayım sona erdi. Kabine Toplantısı ile beraber düğün salonları başta olmak üzere birçok işletmenin durumu da netlik kazandı. Bilindiği gibi, kademeli normalleşmede nikahlar ve düğünler son derece kısıtlı şekilde yapıldı. Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında nikahlar ve düğünler de bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları hakkında bilgi verirken nişanlar, nikahlar ve düğünler serbest mi, ne zaman yapılacak sorularına da açıklık getirdi. Edinilen bilgiye göre, nikahlar ve düğünler için belirli şartlara göre yapılabilecek. Peki, nikahlar ve düğünler ne zaman yapılacak, nasıl olacak ve kaç kişi katılacak? Düğün salonları ne zaman açılacak, Haziran'da düğünler serbest mi? İşte, detaylar...