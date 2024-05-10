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Haberler Yaşam Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP'li vekil damadı ve kızı...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:48

Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP'li vekil damadı ve kızı...

Çanakkale'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde önceki gün tek katlı gecekonduda çıkan yangında 80 yaşındaki Nilüfer Onaran ve arkadaşı 73 yaşındaki kadın yanarak can verdi. Emekli öğretmen Nilüfer Onaran ve yakın arkadaşı Rahile Eyüboğlu sessiz şekilde toprağa verilirken, yangının arkasından bir aile dramı çıktı.

Cennete ÜSTEMEL
Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP’li vekil damadı ve kızı...

Eşini kaybettikten sonra psikolojik sorunlar yaşayan Nilüfer Onaran, uzun süredir tek başına yaşıyordu. Kedileri çok seven ve çöplerden kediler için yiyecek toplayan Onaran'ın bu durumu aile içerisinde rahatsızlığa neden oluyordu.

Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP’li vekil damadı ve kızı...

İddiaya göre kızı Nilden Güneşhan ve damadı CHP milletvekili İsmet Güneşhan, anneleri ile yaklaşık 20 yıldır görüşmüyordu.

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Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP’li vekil damadı ve kızı...

Güneşhan ailesi annelerinden utanıyor ve bu durumu herkesten gizliyordu.

Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP’li vekil damadı ve kızı...

EVİNDE MAMA BİRİKTİRİYORDU

Emekli öğretmen Onaran'ın kedilere olan düşkünlüğü yaşadığı apartmanda da sorun olmaya başladı. Evinde kediler için sürekli mama biriktiren yaşlı kadının bu durumunu fark eden ev sahibi yaklaşık 5 yıl önce daireden çıkmasını istedi.

Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP’li vekil damadı ve kızı...

Ev sahibi tarafından kapı dışarı edilen Onaran'a, çöp toplarken tanıştığı 73 yaşındaki Rahile Eyüboğlu sahip çıktı ve evinin kapılarını açtı.

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