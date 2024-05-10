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Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP'li vekil damadı ve kızı...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
09:48
Nilüfer öğretmenin ölümünden dram çıktı: Cenazede bile gizlediler! CHP'li vekil damadı ve kızı...
Çanakkale'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde önceki gün tek katlı gecekonduda çıkan yangında 80 yaşındaki Nilüfer Onaran ve arkadaşı 73 yaşındaki kadın yanarak can verdi. Emekli öğretmen Nilüfer Onaran ve yakın arkadaşı Rahile Eyüboğlu sessiz şekilde toprağa verilirken, yangının arkasından bir aile dramı çıktı.