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Haberler Yaşam Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:48

Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!

Tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da vicdanları sarsan bir olay gerçekleşti. Ebru S., yavrusu Nisa'yı terk etti. Sağlık görevlisi Büşra Durmaz tarafından bulunan talihsiz yavru, dava sürecinde hayatını kaybetti. Mahkeme, anneye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Bu karar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir itiraz geldi…

ARZU KAYA
Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!

Ebru S. 5 Ocak'ta dünyaya getirdiği bebeğini doyurup uyuttuktan sonra tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktı. Bebeği bulan sağlık görevlisi Büşra Durmaz ona hem süt hem de isim anneliği yaptı.

Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda biyolojik anne Ebru S. tutuklandı. Hakkında "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken talihsiz bebek yaşam savaşını kaybetti, anne de tahliye edildi.

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Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!

"KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ"
Yargılamayı yapan mahkeme geçtiğimiz aylarda davayı karara bağladı. Anne Ebru S.'ye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Verilen karar ertelendi. Kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!

Nisa bebeğin olay tarihinde 3 aylık olduğu ve annesinin apartman önü gibi güvenlik riski oluşturabilecek açık bir alanda bıraktığına dikkat çekti.

Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!

Annesinin, bebeğe birisi tarafından sahip çıkılıp çıkılmadığını kontrol etmeden olay yerinden ayrıldığına da vurgu yapan Bakanlık, alt sınırdan ceza verilip, iyi hal indirimi uygulanmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu dahası kamu vicdanını zedelediğini kaydetti.

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