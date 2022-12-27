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Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
10:48
Nisa bebek Türkiye’yi yasa boğmuştu: Anne hakkında flaş gelişme!
Tarihler 29 Mart'ı gösterdiğinde İstanbul'da vicdanları sarsan bir olay gerçekleşti. Ebru S., yavrusu Nisa'yı terk etti. Sağlık görevlisi Büşra Durmaz tarafından bulunan talihsiz yavru, dava sürecinde hayatını kaybetti. Mahkeme, anneye iyi hal indirimi uyguladı ve "terk" suçundan 5 ay hapsine hükmetti. Bu karar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir itiraz geldi…