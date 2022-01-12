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Haberler Yaşam Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, neden yok? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:22

Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, neden yok? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

Survivor All Star 2022 için geri sayım başlarken Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten yaptığı ilk canlı yayında yer almadı. Bu nedenle yarışmanın sevenleri Nisa Bölükbaşı Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu sorusuyla yarışmacının son durumunu merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmacı kadrosu açıklanmış, Bölükbaşı da Gönüllüler takımına adını yazdırmıştı. Yayında gözükmemesi üzerine yarışmadan elendiği ihtimali gündeme geldi. Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

Nisa Bölükbaşı Survivor All Star 2022 için Dominik'e giden ekipte yer aldı. Ancak, Acun Ilıcalı'nın ilk oyundan önce yarışmacıların duygularını öğrenmek amacıyla açtığı canlı yayında yer almadı. Bunun üzerine Nisa Bölükbaşı Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu Ünlü ismin yayında bulunmaması dikkatlerden kaçmazken, Bölükbaşı yerine Yağmur Banda'nın programa dahil olması kafaları karıştırdı. Programın sevenleri Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı sorularına yanıt arıyor. İşte ünlü yarışmacının durumu hakkında merak edilenler…

Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

NİSA BÖLÜKBAŞI SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak Survivor All-Star Ünlüller - Gönüllüler'in çekimleri dün Dominik'te başladı.

Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı.

Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

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Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

SURVIVOR 2022'DE NİSA BÖLÜKBAŞI YOK MU?

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, diskalifiye mi oldu? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak. Bu durumda ilk oyunda Bölükbaşı yerine Yağmur Banda yer alacak.

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