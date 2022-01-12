Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, neden yok? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

SURVIVOR 2022'DE NİSA BÖLÜKBAŞI YOK MU?

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.