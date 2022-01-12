Nisa Bölükbaşı Survivor’dan elendi mi, neden yok? Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı?

Survivor All Star 2022 için geri sayım başlarken Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten yaptığı ilk canlı yayında yer almadı. Bu nedenle yarışmanın sevenleri Nisa Bölükbaşı Survivor'dan elendi mi, diskalifiye mi oldu sorusuyla yarışmacının son durumunu merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmacı kadrosu açıklanmış, Bölükbaşı da Gönüllüler takımına adını yazdırmıştı. Yayında gözükmemesi üzerine yarışmadan elendiği ihtimali gündeme geldi. Survivor All Star yarışması kadrosunda Nisa Bölükbaşı yok mu, katılmayacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar…