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Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:17

Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarı sonrası Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz 3 aylık bebeğe sütannelik yaptı. Kendi kızının ikinci adını veren ATT Büşra Durmaz'ın bu hareketi alkış toplarken sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı biliniyordu. Gelen son dakika haberine göre; Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti. Peki, Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebek yaşam mücadelesini kaybetti. Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebeğin ölüm haberinin ardından "Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?" sorularına yanıt aranıyor. İşte bilgiler.

Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki ATT Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

NİSA BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise beyin ölümü gerçekleşen talihsiz yavru yaşamını yitirdi.

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Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

O ANNE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

EBRU S.'NİN FUHUŞ YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından fuhuş yaptığı iddia edildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki ifadesinde 2019 yılında imam nikahlı evlendiğini, evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve eşinden ayrıldıktan sonra çocuğunun eşinde kalmaya başladığını söyledi. Eşiyle ayrıldıktan sonra ailesinin yanına döndüğünü belirten Ebru S. ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını öne sürerek ayrı eve çıktığını belirtti.

Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

'KADIN SIĞINMA EVİNE GİTTİM'

Bir süre sonra M.Ç. isimli biriyle cinsel birliktelik yaşadığını ve M.Ç.'yi bir daha görmediğini kaydeden Ebru S. kadın sığınma evine yerleştiğini ve orada hamile kaldığını öğrendiğini söylediği öğrenildi. Ebru S. ifadesini şu şekilde sürdürdü: "5 Ocak 2022 günü bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Doğum yaptıktan sonra tekrar kadın sığınma evine gittim. Kadın sığınma evlerinin süresi var, her yerde 6 ay kalabiliyorsun. Benim sürem dolmuştu" ifadelerini kullandı.

Kadın sığınma evindeki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gideceğini fakat kendisini bebekle kabul etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ebru S. bu sebeple bebeğini bilmediği bir adreste 29 Mart saat 12.00 sıralarında bıraktığını söyledi.

BEBEĞİ TERK ETTİKTEN SONRA…

Bebeğini bıraktıktan sonra M.D. isimli arkadaşıyla buluştuğunu kaydeden şüpheli Ebru S. bu kişiyle kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini kaydetti. Şüpheli Ebru S. bıraktığı bebeğin babasına "Hamileyim" şeklinde mesaj attığını fakat baba M.Ç.'nin cevap vermediğini iddia etti.

Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?

'KEŞKE DEVLETE SIĞINSAYDIM

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

EBRU S. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelen son dakika bilgisine göre: Ebru S. (20) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli emniyet çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

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