29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarı sonrası Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz 3 aylık bebeğe sütannelik yaptı. Kendi kızının ikinci adını veren ATT Büşra Durmaz'ın bu hareketi alkış toplarken sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı biliniyordu. Gelen son dakika haberine göre; Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti. Peki, Nisa Mihriban bebeğin annesi kim? Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S kimdir?