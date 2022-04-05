Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:11

Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde terk edilmiş bir halde bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek tüm ülkenin gündemine oturdu. Devlet tarafından korumaya alınan ve tedavisi devam eden bebekten gelen acı haberle birlikte Nisa Mihriban bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl soruları yanıt aramaya başladı. ATT Büşra Durmaz'ın terk edilmiş bebek ihbarı üzerine giderek sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin son durumu merak ediliyor. İşte konunun detayları.