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Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 14:11

Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz günlerde terk edilmiş bir halde bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek tüm ülkenin gündemine oturdu. Devlet tarafından korumaya alınan ve tedavisi devam eden bebekten gelen acı haberle birlikte Nisa Mihriban bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl soruları yanıt aramaya başladı. ATT Büşra Durmaz'ın terk edilmiş bebek ihbarı üzerine giderek sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin son durumu merak ediliyor. İşte konunun detayları.

Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Pendik'te sokağa terk edilmiş halde bulunan 3 aylık Nisa Mihriban bebekten acı haber geldi. Son olarak sağlık durumunun kötüye gittiği ve tedavisinin devam ettiği bildirilen bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından Nisa Mihriban bebek öldü mü, son durumu nasıl sorularıyla incelenen olayın detayları belli oldu. İşte Ebru S. Tarafından terk edilen Nisa Mihriban bebeğin son durumu…

Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

NİSA MİHRİBAN'IN BEYİN ÖLÜMÜ BU SABAH GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise talihsiz yavrunun beyin ölümü sabah saatlerinde gerçekleşti...

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Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

NİSA MİHRİBAN BEBEK ÖLDÜ MÜ?

SON DAKİKA: Nisa Mihriban bebekten gelen acı haber milyonları yasa boğdu. Hastaneden yapılan açıklamaya göre bu sabah beyin ölümü gerçekleşen Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti. Konunun detayları hakkında ayrıntılı açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

NİSA MİHRİBAN BEBEĞE NE OLMUŞTU?

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki ATT Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

Nisa Mihriban bebek öldü mü, terk edilen bebeğin son durumu nasıl? ATT Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı bebeğin sağlık durumu ile ilgili açıklama!

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirerek sütannelik yaptı. Kendi bebeğinin kıyafetlerini giydirip her gün kontrol ettiği 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

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