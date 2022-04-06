Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca'dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:26

Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca'dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

Türkiye Nisa bebeğe ağlıyor. Geçtiğimiz günlerde sokağa terkedilmiş şekilde bulunan ve ATT Büşra Durmaz'ın çektiği yürekleri ısıtan video ile tanınan minik bebekten acı haber geldi. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı ve adını koyduğu bebeğin devlet korumasına alındığı biliniyordu. Gelen acı haberler sonrasında "ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, terk edilen bebeğin son sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme taşındı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada; yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Peki, Nisa bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...