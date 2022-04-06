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Haberler Yaşam Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca'dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:26

Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca'dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

Türkiye Nisa bebeğe ağlıyor. Geçtiğimiz günlerde sokağa terkedilmiş şekilde bulunan ve ATT Büşra Durmaz'ın çektiği yürekleri ısıtan video ile tanınan minik bebekten acı haber geldi. Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı ve adını koyduğu bebeğin devlet korumasına alındığı biliniyordu. Gelen acı haberler sonrasında "ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, terk edilen bebeğin son sağlık durumu nasıl?" soruları gündeme taşındı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada; yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Peki, Nisa bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca’dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

Son dakika... ATT Büşra Durmaz'ın Türkiye'ye tanıştırdığı Nisa Bebek kötüleşen sağlık durumu ile yoğun bakıma alındı. Pendik'te terk edilmiş halde boş arazide bulunmasının ardından ATT Büşra Durmaz'ın sütanneliğini üstlendiği bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği haberleri Türkiye'yi yasa boğmuştu. Bakan Koca'dan da açıklama gelmesi üzerine vatandaşlar "ATT Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu, terk edilen bebeğin son sağlık durumu nasıl?" sorularını gündeme taşıdı. Minik bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. Peki, Nisa Mihriban bebek öldü mü, yaşıyor mu? İşte sağlık durumu...

Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca’dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

NİSA MİHRİBAN BEBEK SON SAĞLIK DURUMU

BAKAN KOCA: "DURUMU TAKİP EDİLİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Nisa bebeğin hayati sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve durumunun takip edildiğini söyledi.

Paylaşımında Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."

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Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca’dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

Pendik'te boş arazide bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca’dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki boş bir arazide 29 Mart'ta terk edilmiş bir bebek bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Terk edilen bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bebeğin bir kadın tarafından boş araziye bırakıldığını belirledi.

Nisa Mihriban bebekle ilgili Bakan Koca’dan SON DAKİKA sağlık durumu açıklaması! Türkiye onu ATT Büşra Durmaz’ın yürekleri ısıtan videosuyla tanımıştı...

METRODA GÖRÜNTÜLENDİ

Kadının, Maltepe'den metroya binerek Pendik durağında indiği, daha sonra bir taksiye binerek boş arazinin olduğu yere geldiği ve bebeği bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli kadının daha sonra bindiği otomobilin plakası üzerinden incelemeyi sürdüren polis, aracın sürücüsü M.D'yi (22) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına aldı.

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