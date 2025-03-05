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NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
16:39
NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladılar. Eğitim-öğretim yılının bir parçası olarak, öğrenci ve öğretmenler yılda iki kez birer haftalık tatil yapıyor. İlk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı, şimdi ise ikinci tatil için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, Nisan ayında gerçekleşecek olan ara tatil, öğrencilere ve öğretmenlere önemli bir dinlenme fırsatı sağlayacak. Peki, bu yılki Nisan ara tatili hangi tarihlerde başlayacak ve ne kadar sürecek?