Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:39

NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başladılar. Eğitim-öğretim yılının bir parçası olarak, öğrenci ve öğretmenler yılda iki kez birer haftalık tatil yapıyor. İlk ara tatil Kasım ayında yapılmıştı, şimdi ise ikinci tatil için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, Nisan ayında gerçekleşecek olan ara tatil, öğrencilere ve öğretmenlere önemli bir dinlenme fırsatı sağlayacak. Peki, bu yılki Nisan ara tatili hangi tarihlerde başlayacak ve ne kadar sürecek?

NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Öğrenciler, sınav hazırlıklarını planlarken ara tatil tarihlerini göz önünde bulunduruyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2025 yılı Nisan ayında ikinci ara tatili belirledi. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, Kasım ve Nisan aylarında verilen molalarla öğrenciler için önemli bir dinlenme fırsatı sunuyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda yarıyıl tatilinin ardından, öğrenciler Nisan ayında yapılacak olan ikinci ara tatiline girecekler.

MEB takvimine göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil, resmi olarak 5 gün sürecek. Ancak hafta sonlarının da bu süreye dahil edilmesiyle, toplamda 9 gün boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak.

NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2. dönem karne günü ile tamamlanacak. Bu süreçte yaz tatiline çıkacak öğrenciler 20 Haziran 2025'te tatillerine başlayacak.

NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İşte 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Takvimi, şu şekildedir:

  1. İkinci Dönem Başlangıcı: 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak.

  2. İkinci Dönem Sonu: 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

  3. İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.