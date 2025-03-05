NİSAN ARA TATİLİ TAKVİMİ: MEB tarihleri belli oldu! 2025 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil, Kasım ve Nisan aylarında verilen molalarla öğrenciler için önemli bir dinlenme fırsatı sunuyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda yarıyıl tatilinin ardından, öğrenciler Nisan ayında yapılacak olan ikinci ara tatiline girecekler.

MEB takvimine göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.