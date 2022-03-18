Haberler Yaşam Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 18.03.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:45

Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

Nisan ara tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenci ve veli, bu uygulamanın tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlarında bilindiği üzere yeni bir uygulama başlatmış ve öğrencilerin iki kez fazladan eğitimlerine mola vereceğini duyurmuştu. Bu sene de uygulanacak olan bu planlama vatandaşlar tarafından tarih yaklaştıkça gündeme gelmeye devam ederken aynı zamanda bu tarihler aralığında plan yapmak isteyen vatandaşlar için de merak konusu haline geliyor. Peki; 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak? İşte Nisan ara tatili tarihi ve detaylar...