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Giriş Tarihi: 18.03.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 15:45

Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

Nisan ara tatili için geri sayım başlarken milyonlarca öğrenci ve veli, bu uygulamanın tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlarında bilindiği üzere yeni bir uygulama başlatmış ve öğrencilerin iki kez fazladan eğitimlerine mola vereceğini duyurmuştu. Bu sene de uygulanacak olan bu planlama vatandaşlar tarafından tarih yaklaştıkça gündeme gelmeye devam ederken aynı zamanda bu tarihler aralığında plan yapmak isteyen vatandaşlar için de merak konusu haline geliyor. Peki; 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak? İşte Nisan ara tatili tarihi ve detaylar...

Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci 2022 ara tatil başlangıç tarihi için araştırmalarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde yeni bir planlama yapılarak normalde sene içerisinde iki kez mola veren öğrenciler, ek olarak Kasım ve Nisan ayları içerisinde de birer haftalık süreyle eğitimlerine mola vermiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2022 ikinci ara tatil Nisan ayında olacak ve 9 gün sürecek. Nisan ara tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

NİSAN'DA ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

2021-2022 MEB TAKVİMİ

* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

Nisan Ara tatili için tarih belli oldu geri sayım başladı! 2022 Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek, okullar ne zaman kapanacak?

Bakan Özer'den açıklama;

"PANDEMİ SÜRECİNİN KAHRAMANLARI ÖĞRETMENLERİMİZ"

"Bakanlığa başladığım 6 Ağustos'tan itibaren üç önemli şey söyledim. İlk göreve başladığımda devir teslim töreninde okulların yüz yüze açık kalmasının önemini vurguladım ve 'Covid-19 salgının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yok' ifadesini kullandım. Sonra 'okullar ilk açılması ve en son kapatılması gereken yerler' dedim. En son olarak da okulların açık kalması eğitim meselesi olmadığını bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım.

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