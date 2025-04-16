Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3 olarak gerçekleşti. 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.