Haberler
Yaşam
Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
08:01
Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankette %28,04 iken, bu dönemde %29,98'e yükseldi. Mart ayında enflasyon aylık %2,46, yıllık ise %38,1 olarak açıklanmıştı. Kira artışı, memur ve emekli zamları açısından belirleyici olacak Nisan 2025 enflasyon verileri için gözler TÜİK'te. Peki, Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte tahminler ve detaylar...