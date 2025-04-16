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Haberler Yaşam Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 08:01

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki ankette %28,04 iken, bu dönemde %29,98'e yükseldi. Mart ayında enflasyon aylık %2,46, yıllık ise %38,1 olarak açıklanmıştı. Kira artışı, memur ve emekli zamları açısından belirleyici olacak Nisan 2025 enflasyon verileri için gözler TÜİK'te. Peki, Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte tahminler ve detaylar...

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?

Nisan enflasyonu için geri sayım başladı. TÜİK, 2025 yılı Nisan ayına ait enflasyon verilerini Mayıs ayında açıklayacak. Bu veriler, temmuz ayında memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon beklenti anketine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %24,55'ten %25,56'ya, 24 ay sonrası beklenti ise %17,06'dan %17,69'a yükseldi. Peki, TÜİK enflayon verileri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ancak bu yıl, 3 Mayıs tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, Nisan ayına ait enflasyon oranları 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacaktır.

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Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?

TCMB, NİSAN 2025 PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 dönemine ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Anket verilerine göre, katılımcıların yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi, mart ayındaki yüzde 28,04 seviyesinden nisan ayında yüzde 29,98'e yükseldi.

Ayrıca, 12 ay sonrası için enflasyon tahmini önceki anket döneminde yüzde 24,55 düzeyindeyken, bu ay yüzde 25,56'ya çıktı. 24 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi de yüzde 17,06'dan yüzde 17,69'a yükselerek artış gösterdi.

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3 olarak gerçekleşti. 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı! TÜİK enflasyon verileri ne zaman açıklanacak=?