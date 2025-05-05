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Haberler Yaşam SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı
Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 10:07

SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

Yeni ayın başlamasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek enflasyon açıklamasına çevrildi. Nisan ayına ilişkin fiyat artış oranlarının duyurulması hem kiracılar hem de memur ve emekliler için büyük önem taşıyor. Açıklanacak veriyle birlikte Mayıs ayı kira zam tavanı netleşecek, aynı zamanda memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışta dikkate alınacak dört aylık enflasyon ortalaması da ortaya çıkacak. Peki, TÜİK Nisan 2025 enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?

SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

TÜİK, Nisan 2025 enflasyon verilerini ilan ediyor. Bu rakamlar, memur ve emekli maaşları ile kiralara yapılacak zam oranlarında etkili olacak. Merkez Bankası'nın son anketine göre, 12 aylık TÜFE beklentisi %25,56'ya çıktı. Piyasalar, açıklanacak veriye odaklandı. Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verisini açıkladı. Emekli ve memur maaşlarından Merkez Bankası faiz kararına kadar pek çok kalemi etkileyecek nisan ayı TÜFE'si aylık yüzde yüzde 3 olurken yıllıkta yüzde 37,86 şeklinde açıklandı.

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SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, şubat ayında 2.27, mart ayında 2.46 oldu. Piyasaların beklentisi nisan ayında enflasyon rakamlarının aylık olarak yüzde 3.07 gelmesi yönündeydi. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANMIŞTI!

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

MART ENFLASYON RAKAMLARI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.