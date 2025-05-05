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SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı
Giriş Tarihi: 05.05.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
10:07
SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı
Yeni ayın başlamasıyla birlikte gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek enflasyon açıklamasına çevrildi. Nisan ayına ilişkin fiyat artış oranlarının duyurulması hem kiracılar hem de memur ve emekliler için büyük önem taşıyor. Açıklanacak veriyle birlikte Mayıs ayı kira zam tavanı netleşecek, aynı zamanda memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışta dikkate alınacak dört aylık enflasyon ortalaması da ortaya çıkacak. Peki, TÜİK Nisan 2025 enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde?