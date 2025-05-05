SON DAKİKA NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! TÜİK Enflasyon rakamı ne oldu? Nisan ayı TEFE TÜFE oranı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 5.03, şubat ayında 2.27, mart ayında 2.46 oldu. Piyasaların beklentisi nisan ayında enflasyon rakamlarının aylık olarak yüzde 3.07 gelmesi yönündeydi. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.