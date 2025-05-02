Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON 10 AYDIR DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir programımız var." dedi.

Dünyada ciddi yapısal sorunların olduğunu ama Türkiye'nin bu zorluklara karşı daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu: