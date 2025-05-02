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Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
16:40
Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları, hem ekonomik aktörler hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Nisan 2025 enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kalmışken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaştı. Ekonomi dünyasında merakla takip edilen ankette, yıl sonuna yönelik enflasyon beklentileri ile kısa vadeli öngörüler dikkat çekti. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...