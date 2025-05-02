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Haberler Yaşam Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 16:40

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları, hem ekonomik aktörler hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Nisan 2025 enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kalmışken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuyla paylaştı. Ekonomi dünyasında merakla takip edilen ankette, yıl sonuna yönelik enflasyon beklentileri ile kısa vadeli öngörüler dikkat çekti. Peki, Nisan ayı enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

Nisan 2025 enflasyon verisinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yakında paylaşacak. Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımlayarak beklentileri ortaya koydu. Gözler şimdi TÜİK'in açıklayacağı resmi enflasyon rakamlarında. İşte konu ile ilişkin ayrıntılar...

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini açıklamaktadır. Ancak, bu tarih hafta sonuna denk geldiğinde, veriler ilk iş günü olan pazartesi günü paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda, 2025 yılı Nisan ayına ait enflasyon oranları 5 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

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Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON 10 AYDIR DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir programımız var." dedi.

Dünyada ciddi yapısal sorunların olduğunu ama Türkiye'nin bu zorluklara karşı daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

"Avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle de Haziran 2023'ten bu yana makroekonomik istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek, mali disiplini güçlendirerek reformlar için bütçede alan yaratmak, cari açığı azaltarak makro finansal kırılganlıkları minimize etmek ve nihayetinde verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artırarak, yapısal dönüşümü hayata geçirmek."

Son dönemdeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef aralığının içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. En önemlisi finansal koşullardaki sıkılaşma başlı başına aslında dezenflasyonisttir."

Nisan ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? TÜİK enflasyon verileri için geri sayım!

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ: TCMB ANKETİ SONUÇLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcının görüşleriyle hazırlanan nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 2,25 olarak öngörülen nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu ay yüzde 3,07'ye yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi de artarak yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e çıktı. TÜFE'de 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,55'ten yüzde 25,56'ya, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,06'dan yüzde 17,69'a yükseldi.