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Haberler Yaşam Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:59

yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekler ay başıyla beraber gündeme taşınırken bunlar arasında en çok araştırılan soru " yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu oluyor. Geçtiğimiz seneden bu yana maddi destek amacıyla sağlanan bu ödenek bilindiği üzere mart ayında sona ermesi planlanırken yeni bir kararla haziran sonuna kadar uzatılmıştı. Hal böyleyken gözler bu ay gerçekleşecek olan Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerine çevrildi. Buna göre; Nisan ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

için Mayıs ayıyla beraber gözler Bakanlıktan gelecek olan açıklamaya çevrildi. Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanmakta olan bu ödeneğin yatacağı tarihler merakla beklenirken "Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Ödenek genel olarak her ayın 5'inden itibaren hesaplara yatıyordu. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz aylarda her ayın 5'inden sonra ödeniyordu.

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Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

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