Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mayıs ödeme tarihleri bekleniyor!

Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan ödenekler ay başıyla beraber gündeme taşınırken bunlar arasında en çok araştırılan soru "Nisan ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu oluyor. Geçtiğimiz seneden bu yana maddi destek amacıyla sağlanan bu ödenek bilindiği üzere mart ayında sona ermesi planlanırken yeni bir kararla haziran sonuna kadar uzatılmıştı. Hal böyleyken gözler bu ay gerçekleşecek olan Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihlerine çevrildi. Buna göre; Nisan ayı Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, KÇÖ yattı mı? İşte tüm detaylar ve gelişmeler…