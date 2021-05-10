Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği sorgulama ekranı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayı Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödeme tarihlerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Ödenekten faydalanmakta olan binlerce vatandaş bu kapsamda "Nisan ayı Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ödemeleri 10 Mayıs bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacağını ifade etmişti. Buna göre; Nisan ayı nakdi ücret desteği yattı mı, ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…