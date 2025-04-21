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NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
01:39
NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?
2024 yılına ait kârlarını yatırımcılarıyla paylaşmaya hazırlanan birçok Borsa İstanbul şirketi, temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar, pasif gelir elde etme fırsatını değerlendirmek için temettü takvimini dikkatle inceliyor. Özellikle Nisan ayı, temettü ödemeleri açısından oldukça hareketli. Peki, Nisan ayında hangi şirketler temettü ödeyecek ve yatırımcılar bu ödemelerden ne kadar kazanç sağlayabilecek? İşte güncel temettü takvimi ve detaylar...