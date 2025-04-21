NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

2025 Nisan ayı, temettü gelirlerini takip eden yatırımcılar için oldukça hareketli geçiyor. Nisan ayında 23 farklı şirket, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı. Temettü takvimini yakından izleyen yatırımcılar, ödeme tarihlerine ve temettü dağıtacak şirketlerin listesini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Nisan 2025'te hangi şirketler temettü ödemesi yapacak ve bu ödemeler ne zaman hesaplara yansıyacak? İşte detaylar...