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Haberler Yaşam NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?
Giriş Tarihi: 21.04.2025 01:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 01:39

NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

2024 yılına ait kârlarını yatırımcılarıyla paylaşmaya hazırlanan birçok Borsa İstanbul şirketi, temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen yatırımcılar, pasif gelir elde etme fırsatını değerlendirmek için temettü takvimini dikkatle inceliyor. Özellikle Nisan ayı, temettü ödemeleri açısından oldukça hareketli. Peki, Nisan ayında hangi şirketler temettü ödeyecek ve yatırımcılar bu ödemelerden ne kadar kazanç sağlayabilecek? İşte güncel temettü takvimi ve detaylar...

NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

2025 Nisan ayı, temettü gelirlerini takip eden yatırımcılar için oldukça hareketli geçiyor. Nisan ayında 23 farklı şirket, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı. Temettü takvimini yakından izleyen yatırımcılar, ödeme tarihlerine ve temettü dağıtacak şirketlerin listesini arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Nisan 2025'te hangi şirketler temettü ödemesi yapacak ve bu ödemeler ne zaman hesaplara yansıyacak? İşte detaylar...

NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

2025 NİSAN AYI TEMETTÜ TAKVİMİ

2025 yılı Nisan ayında Borsa İstanbul'da temettü ödemesi yapacak şirketlerin güncel takvimi şu şekilde;

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NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Şirket Adı: Ayen Enerji A.Ş.
BİST Kodu: AYEN
Temettü Tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.04.2025

Şirket Adı: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
BİST Kodu: KSTUR
Temettü Tutarı: 11,9000 TL
Tarihi: 21.04.2025

Şirket Adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
BİST Kodu: ESCAR
Temettü Tutarı: 0,1020 TL
Tarihi: 22.04.2025

NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Şirket Adı: Çelebi Hava Servisi A.Ş.
BİST Kodu: CLEBI
Temettü Tutarı: 125,3750 TL
Tarihi: 22.04.2025

Şirket Adı: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
BİST Kodu: GLCVY
Temettü Tutarı: 2,1296 TL
Tarihi: 24.04.2025

Şirket Adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
BİST Kodu: AVPGY
Temettü Tutarı: 1,5000 TL
Tarihi: 25.04.2025

NİSAN AYI TEMETTÜ TARİHLERİ: Hangi şirketler temettü ödemesi yapacak, ne zaman ve ne kadar ödenecek?

Şirket Adı: Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BİST Kodu: SARKY
Temettü Tutarı: 0,3500 TL
Tarihi: 25.04.2025

Şirket Adı: Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BİST Kodu: NTGAZ
Temettü Tutarı: 0,4928 TL
Tarihi: 28.04.2025

Şirket Adı: Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
BİST Kodu: YUNSA
Temettü Tutarı: 0,0325 TL
Tarihi: 28.04.2025