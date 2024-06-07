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Haberler Yaşam Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 17:24

Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!

İğrenç olay Zonguldak'ta yaşanmıştı. Annesinin sevgilisi Furkan Sevinç (26) tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu ölen Nisanur Ö.'nün (2) Şehir Mezarlığı'ndaki 'Kimsesizler Mezarlığı' kısmındaki mezarını, soruşturmada görevli komiser İbrahim Yıldız'ın yaptırdığı ortaya çıktı. Nisanur'un mezar taşına soy ismi yazılmadı. Mezar taşındaki yazı ise yürekleri dağladı…

DHA
Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!

Tarihler 18 Mayıs 2023'ü gösterdiğinde Çaycuma ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Furkan Sevinç, Meryem Ö.'ye (38) ait evde kaldı. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete çıktı. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı.

Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!

Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini iddia etti.

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Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!

Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, 21 Mayıs 2023'te hayatını kaybetti.

Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!

Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda 'Kimsesizler Mezarlığı' kısmına defnedilen bebeğin cenazesine, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve polisler katıldı.

Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!

MEZAR TAŞINI KOMİSER YAPTIRDI
Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız'ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi. 2 kız çocuğu babası komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı.

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