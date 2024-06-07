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Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
17:24
Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırmış: Bu yazı yürekleri burktu!
İğrenç olay Zonguldak'ta yaşanmıştı. Annesinin sevgilisi Furkan Sevinç (26) tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu ölen Nisanur Ö.'nün (2) Şehir Mezarlığı'ndaki 'Kimsesizler Mezarlığı' kısmındaki mezarını, soruşturmada görevli komiser İbrahim Yıldız'ın yaptırdığı ortaya çıktı. Nisanur'un mezar taşına soy ismi yazılmadı. Mezar taşındaki yazı ise yürekleri dağladı…