Restoran ve kafeler gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler bilindiği üzere paket servis ve gel al şeklinde hizmetlerini sürdürürken bu kapsamda gözler "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak, 1 Haziran'dan sonra açılacak mı?" sorusuna ait gelişmelere çevrilmişti. 1 Haziran 2021 sonrasında kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçerken bu kapsamda beklenen açıklama geldi. Bu işletmelerin akıbeti belli oldu. Buna göre; Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte kabine toplantısı sonrası konuya dair tüm son dakika gelişmeleri…