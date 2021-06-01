Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında bir süredir gel al ve paket servis zorunluluğu olan restoranlar ve kafeler için gözler Kabine Toplantısı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda özellikle işletme sahipleri 1 Haziran sonrası kaldırılacak kısıtlamalara kilitlendi. Buna göre; Restoranlar, mekanlar ve kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Hal böyleyken kabinenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika normalleşme kararları bekleniyordu. Beklenen açıklama geldi. Restoranlar, mekanlar, kafeler açıldı mı, ne zaman saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte konuya dair tüm gelişmeler…