Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni Nu varyantı nedir, Türkiye'de var mı? Koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?
Giriş Tarihi: 27.11.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 18:15

Yeni Nu varyantı nedir, Türkiye'de var mı? Koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

Güney Afrika'da görülen Nu varyantı, tüm dünyanın gündeminde. Uzmanların bu zamana kadarki varyantlara oranla oldukça tehlikeli olarak tanımladığı bu virüsün görüldüğü ülkelerle sınırlarımızın kapatıldığı geçtiğimiz gün Bakan Koca'nın yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu noktada ise "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler doğrultusunda bu varyantın Afrika kıtasında hızla yayıldığı kaydedildi. Peki, Yeni koronavirüs Nu varyantı nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? İşte detaylar...

Nu varyantı nedir, Türkiye’de var mı? Koronavirüsün yeni varyantı Nu hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

İlk olarak Afrika kıtasında rastlanan Nu varyantı hızla yayılmaya devam ediyor. Uzman isimler tarafından oldukça tehlikeli görülen virüs, dünya genelinde yeni bir paniğe neden oldu. Bu noktada ise "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var?" soruları binlerce kişi tarafından yanut arıyor. Geçtiğimiz gün gelen son dakika haberinde Bakan Koca, varyantın görüldüğü ülkelerle sınırlamızın kapatıldığını duyurdu. Peki, Yeni varyant Nu nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Nu varyantı nedir, Türkiye’de var mı? Koronavirüsün yeni varyantı Nu hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

NU VARYANTI NEDİR?

Şu ana dek 3 ülkede 10 kişide görülen varyantın, virüsün aşılar tarafından hedef alınan "çivi" proteininde mutasyona uğramış olması ve bağışıklık sisteminden bu nedenle kaçabilme riski endişelere neden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nu varyantı nedir, Türkiye’de var mı? Koronavirüsün yeni varyantı Nu hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu henüz net olarak belirlenmiş olmasa da ilk olarak Afrika ülkesi Botswana'da tespit edilen ve "Nu" adı verilen "B.1.1.529" varyantının çivi proteininde 32 ayrı mutasyon keşfedildi.

Öte yandan bazı iddialar bu varyantın bu zamana kadarki en tehlikelisi olduğu yönünde...

Nu varyantı nedir, Türkiye’de var mı? Koronavirüsün yeni varyantı Nu hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahatler kapatıldı. Sağlık bakanı fahrettin koca, 'nu' varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren botsvana, güney afrika cumhuriyeti, mozambik, namibya ve zimbabve'den türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Nu varyantı nedir, Türkiye’de var mı? Koronavirüsün yeni varyantı Nu hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'Nu' varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

SON DAKİKA