Yeni Nu varyantı nedir, Türkiye'de var mı? Koronavirüs Nu varyantı hangi ülkelerde var, belirtileri nelerdir, aşı etki etmiyor mu?

Güney Afrika'da görülen Nu varyantı, tüm dünyanın gündeminde. Uzmanların bu zamana kadarki varyantlara oranla oldukça tehlikeli olarak tanımladığı bu virüsün görüldüğü ülkelerle sınırlarımızın kapatıldığı geçtiğimiz gün Bakan Koca'nın yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu noktada ise "Nu varyantı nedir, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var?" soruları yanıt aramaya başladı. Gelen bilgiler doğrultusunda bu varyantın Afrika kıtasında hızla yayıldığı kaydedildi. Peki, Yeni koronavirüs Nu varyantı nedir, Türkiye'de var mı, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? İşte detaylar...