Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

EN FAZLA NÜFUSA SAHİP ÜLKE...

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.