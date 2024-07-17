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Haberler Yaşam Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:10

Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralamasını açıkladı. En fazla nüfusa sahip ülkeler Hindistan ve Çin olarak açıklanırken, üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Peki Türkiye, 194 ülke arasında kaçıncı sırada yer alıyor. İşte detaylar…

Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul edildi.

Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

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Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

EN FAZLA NÜFUSA SAHİP ÜLKE...

Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.

Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,7'sini oluşturdu.

Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturdu.

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