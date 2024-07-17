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Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:10
Nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralaması belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus büyüklüğüne göre ülkelerin sıralamasını açıkladı. En fazla nüfusa sahip ülkeler Hindistan ve Çin olarak açıklanırken, üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. Peki Türkiye, 194 ülke arasında kaçıncı sırada yer alıyor. İşte detaylar…