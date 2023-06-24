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Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi
Giriş Tarihi: 24.06.2023 07:27
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
07:28
Nüfusta ölü görünen yaşlı kadın gerçekten öldü! İBB 'daha önce ölmüş görünüyor' diye cenaze aracı vermedi
Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre 2006 yılından beri ölü görünen ve 2 yıl önce Asliye Hukuk Mahkemesine yaşam tespit davası açan 96 yaşındaki Nebiye Gülduran, Perşembe günü gerçekten vefat edince sistemde ölü görüldüğü için İBB cenaze aracı vermedi. Cenaze gün boyu evde kalınca kokmaya başladı. Torunu Suat Uz, cenazenin kokmaması için kendi imkânıyla bulduğu klimalı tabutta cenazeyi muhafaza ederken cenaze aracı vermeyen İBB'ye tepki gösterdi. Sorun savcılığın talimatıyla çözüldü.