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Haberler Yaşam Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 12:20

Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 ili geride bıraktı ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...

Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlenen bilgiye göre; Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Özellikle; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehrin nüfusunu geride bırakıyor. İşte çarpıcı veriler!

Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...

İstanbul Pendik

741.895

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Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...

İstanbul Bağcılar

744.351

Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...

Adana Seyhan

792.536

Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...

İstanbul Küçükçekmece

805.930

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