Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri...

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlenen bilgiye göre; Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Özellikle; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehrin nüfusunu geride bırakıyor. İşte çarpıcı veriler!