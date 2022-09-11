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Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...
Giriş Tarihi: 11.09.2022 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.09.2022
12:20
Nüfusu 57 ili geride bıraktı! TÜİK listeyi paylaştı: İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 ili geride bıraktı ve Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri...