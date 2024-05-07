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Nuran Şahin ve Gökmen Fetullah Kaya olayında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
17:16
Türkiye, Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Nuran Şahin ve sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya olayına kilitlendi. Antalya'da iki gün arayla kaybolan ikilinin cinayete kurban gittiği iddia edildi. Şüpheliler ise Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin ve daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Durmuş Ali Çelik'ti. Bugün yayına bağlanan bir çobanın açıklamaları sonrası stüdyoda gerilim yükseldi! İşte detaylar…