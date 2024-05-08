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Haberler Yaşam Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:21

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Türkiye, Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Nuran Şahin ve sevgilisi Gökmen Fetullah Kaya olayına kilitlendi. Antalya'da iki gün arayla kaybolan ikilinin cinayete kurban gittiği iddia edildi. Şüpheliler ise Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin ve daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Durmuş Ali Çelik'ti. Bugün yayına bağlanan bir çobanın açıklamaları sonrası stüdyoda gerilim yükseldi! İşte detaylar…

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 3 hafta önce hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Nuran Şahin'in ardından yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gökmen Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolması, şüpheleri artırdı. Annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Sinem Şahin'in anlattıkları tüm Türkiye'yi şoka uğrattı.

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

OTELDE İKİ ERKEK İLE…

Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı'nın yaptığı araştırmalar sonucu Nuran Şahin'in bir otelde Gökmen Fetullah Kaya ve Durmuş Ali Çelik ile kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin ise eşi hakkındaki iddiaları yalanladı.

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Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Karısının kaybolduğu günü hatırlamadığını söyleyen, "Karıma güveniyorum bir sorunumuz yoktu" diyen Mustafa Şahin'in şüpheli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Yayına bağlanan bir izleyici ise Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in iş birliği yaparak yasak ilişki yaşadıkları konuşulan Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı uçurumdan attıklarını anlattı!

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİLER?

2 gün arayla kaybolan 2 komşunun uçurumdan atılarak öldürüldüğü iddiası güçlenirken Nuran Şahin ile Durmuş Ali Çelik'in Gökmen Fetullah Kaya aracılığıyla tanıştırıldığı ortaya çıktı. Çok geniş ve engebeli olan Antalya'nın Çeçek ve Sazak mevkileri arama ve kurtarma köpeği eşliğinde incelemeye alındı.

Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Gökmen Şahin'in Nuran Şahin kaybolduğu gün Çeçek ve Sazak mevkilerindeki engebeli arazilerde görüldüğü ortaya çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

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