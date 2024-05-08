Nuran Şahin ve Gökmen Kaya hakkında çarpıcı gelişme: Müge Anlı canlı yayında açıkladı!

Antalya'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, yaklaşık 3 hafta önce hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Nuran Şahin'in ardından yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gökmen Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolması, şüpheleri artırdı. Annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Sinem Şahin'in anlattıkları tüm Türkiye'yi şoka uğrattı.