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Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde rol almıştır? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
21:35
Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde rol almıştır? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Cuma ve Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 5 Ocak günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen soru Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde rol almıştır? için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı