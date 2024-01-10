Nursena Kozan’ın katili cinayet planını anlattı: Adresini nakliye firmasından almış!

Çünkü Nursena kasım ayındaki kızımızın doğum gününe gelmemişti. Kızımızı ihmal etmemesi için görüşme yapacaktım. Bir süre sonra caddede Nursena ile karşılaştık. Beni görünce şaşırdı. Bana 'Ne işin var burada' dedi. Ben de 'konuşalım, kızımızı ihmal ediyorsun' dedim.

