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Nursena Kozan'ın katili cinayet planını anlattı: Adresini nakliye firmasından almış!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
13:13
Nursena Kozan'ın katili cinayet planını anlattı: Adresini nakliye firmasından almış!
Tüyleri diken diken eden olay Ankara'da yaşanmıştı. Bir yıl önce boşandığı Nursena Kozan'ı (25), evine doğru yürürken tabanca ile vurarak öldüren Şafak Şahin'in (36) ifadesi ortaya çıktı. Şafak Şahin, Nursena'nın adresini taşınma sürecinin ardından nakliye firmasından öğrendiğini ancak evine hiç gitmediğini belirterek, "Nursena ile evinin önünde karşılaşacağımı düşünerek akşam saatlerinde evin olduğu caddede dolaşmaya başladım. Giderken 9 ay önce satın aldığım ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Amacım Nursena ile karşılaşırsam kızımız hakkında konuşmaktı" ifadelerini kullandı. İşte vahşetin detayları…