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Haberler Yaşam O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN'den çarpıcı analiz...
Giriş Tarihi: 08.03.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:33

O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN'den çarpıcı analiz...

Son dakika haberi: 24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm barış çağrılarına rağmen devam ederken, gelen son dakika bilgilerine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev kuşatılmış durumda. Öte yandan savaş öncesinde Rus tank ve roketlerinde ortaya çıkan gizemli Z sembolü, oldukça kafaları karıştırmıştı. Hakkında onlarca iddianın olduğu sembolle ilgili Rusya'dan resmi açıklama gelmişti. Ancak CNN'de yapılan bir analizde artık bu sembolün anlamının değiştiği ve bir savaş sembolü haline geldiği görüldü. Rusya'nın çeşitli yerlerinden gelen görüntülerde sembolün halk arasında nasıl kullanıldığı gözler önüne serildi. İşte haberin ayrıntıları...

O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN’den çarpıcı analiz...

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı 13. günde de devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev kuşatıldı. Şu ana kadar yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği kanlı savaş için yapılan barış müzakerelerinden de henüz bir sonuç alınmış değil.

O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN’den çarpıcı analiz...

Uluslararası alanda savaşın son bulması için baskı devam ederken, savaş öncesinde Rus tanklarının üzerinde bulunan bulunan Z sembolleri oldukça ilgi çekmişti.

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O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN’den çarpıcı analiz...

Sembolle ilgili onlarca iddia ortaya atılmıştı. Ancak CNN'de yapılan bir analizde, gizemli bir askeri sembol olarak başlayan harfin, artık Rusya Ukrayna savaşına verilen halk desteğinin işareti olarak görüldüğü ifade edildi.

O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN’den çarpıcı analiz...

CNN, Rusya'da halkın arabalarına Z harfi çizdiğini, üzerinde Z harfi buluann kıyafetler giydiklerini ve Z broşu taktıklarını belirtti.

O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN’den çarpıcı analiz...

Bağımsız bir araştırmacı olan Kamil Galeev, sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada Z sembolünün kullanımına dair bir analize yer verdi.

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