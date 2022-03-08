Haberler Yaşam O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN'den çarpıcı analiz...

Giriş Tarihi: 08.03.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 15:33

O artık bir savaş sembolü! Gizemli Z harfinin anlamı nasıl değişti? CNN'den çarpıcı analiz...

Son dakika haberi: 24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm barış çağrılarına rağmen devam ederken, gelen son dakika bilgilerine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev kuşatılmış durumda. Öte yandan savaş öncesinde Rus tank ve roketlerinde ortaya çıkan gizemli Z sembolü, oldukça kafaları karıştırmıştı. Hakkında onlarca iddianın olduğu sembolle ilgili Rusya'dan resmi açıklama gelmişti. Ancak CNN'de yapılan bir analizde artık bu sembolün anlamının değiştiği ve bir savaş sembolü haline geldiği görüldü. Rusya'nın çeşitli yerlerinden gelen görüntülerde sembolün halk arasında nasıl kullanıldığı gözler önüne serildi. İşte haberin ayrıntıları...