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Haberler Yaşam O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan 'kahraman kalp' arayışında
Giriş Tarihi: 17.02.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 07:32

O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan 'kahraman kalp' arayışında

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın en önemli caddelerini artık tanımak mümkün değil. Şehrin can damarı olan mıntıkalar artık yok. Bu caddeler boyunca uzanan binaların önemli bir bölümünde enkaz kaldırma, sınırlı sayıdaki enkazda ise bir can daha kurtarabilir miyiz umuduyla sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına şahit oldum. Kahramanmaraş Valilik binası depremde hasar aldığı için Afet Koordinasyon Merkezi, her sabah erkenden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında toplanıyor. An itibarıyla Kahramanmaraş'taki toplam kayıp sayımız 11 bin 623.

FERHAT ÜNLÜ
O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

Vatanımızın 10 ilinde, coğrafyamızın İngiltere adası büyüklüğündeki hatırı sayılır bir bölümünde büyük bir yıkımlara yol açan 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a tan yeri ağarırken vardım. Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Malik Ejder Caddesi gibi Kahramanmaraş'ın en önemli caddelerini doğal olarak artık tanımak mümkün değil.

Buralar depremden önce bildiğimiz Kahramanmaraş şehrinin can damarı olan mıntıkalardı. Bu caddeler boyunca uzanan binaların önemli bir bölümünde enkaz kaldırma, sınırlı sayıdaki enkazda ise bir can daha kurtarabilir miyiz umuduyla sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına şahit oldum.

O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

EBRAR SİTESİ'NDE UMUT SÜRÜYOR

Kentte en fazla can kaybının olduğu sitelerden biri, hatta birincisi olan Ebrar Sitesi'nde de küçük de olsa bir yaşam ihtimaline binaen arama çalışmaları devam ediyor. Aynı zamanda enkazlardan cenaze çıkarma ve defin işlemleri yürütüldüğü bu sitede de yakınlarının naaşına ulaşmaya çalışan vatandaşlar bekliyor.

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O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

KÖYLERDE YOĞUN MESAİ

Kahramanmaraş'ta yoğun bir afet mesaisi var. Şehrin ilk 48 saat ulaşılamayan tüm köylerine her gün helikopterle yardım taşınması bu mesainin sadece bir ayağını oluşturuyor. En önemli mesai, halen bir can daha kurtarılır mı umuduyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları.

O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

24 SAAT MESAİ ANLAYIŞI

Kahramanmaraş Valilik binası depremde hasar aldığı için Afet Koordinasyon Merkezi, her sabah erkenden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında toplanıyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Maraşımıza, bu İstiklal Savaşı gazisi şanlı kentimize omuz veren bazı komşu illerin valileri, Jandarma, Emniyet ve AFAD yetkilileri, ayrıca cenaze kimlik tespitleri için Adli Tıp yetkilileri, 11 gündür bu kentin; afetin sıcak yaralarını sarması için neredeyse 24 saat mesai yapıyor.

O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KAYIP SAYISI 11 BİN 623

Bakan Soylu'nun, şafak vakti mesaisinden sonra geldiği Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına 'davetsiz misafir' olarak ben de iştirak ettim. Bu toplantı -elbette kaybettiklerimizin geri gelmesi hariç- afetin yıkıcı sonuçlarının aşama aşama ortadan kaldırma operasyonunun yönetildiği ana karargâh. An itibarıyla Kahramanmaraş'taki toplam kayıp sayımız 11 bin 623. Kimlikleri tespit edilen cenazelerimiz defnediliyor. Henüz naaşına ulaşılamayan, ancak enkaz altında olduğu kesin olarak bilinen vatandaşlarımız için ise geçici olarak boş kabirler de ayrılıyor. Cenazelerine ulaşıldıkça onlar da son yolculuklarına buruk biçimde uğurlanacaklar.

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