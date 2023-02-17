O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

Vatanımızın 10 ilinde, coğrafyamızın İngiltere adası büyüklüğündeki hatırı sayılır bir bölümünde büyük bir yıkımlara yol açan 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a tan yeri ağarırken vardım. Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Malik Ejder Caddesi gibi Kahramanmaraş'ın en önemli caddelerini doğal olarak artık tanımak mümkün değil.

Buralar depremden önce bildiğimiz Kahramanmaraş şehrinin can damarı olan mıntıkalardı. Bu caddeler boyunca uzanan binaların önemli bir bölümünde enkaz kaldırma, sınırlı sayıdaki enkazda ise bir can daha kurtarabilir miyiz umuduyla sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına şahit oldum.