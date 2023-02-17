O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan ’kahraman kalp’ arayışında

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın en önemli caddelerini artık tanımak mümkün değil. Şehrin can damarı olan mıntıkalar artık yok. Bu caddeler boyunca uzanan binaların önemli bir bölümünde enkaz kaldırma, sınırlı sayıdaki enkazda ise bir can daha kurtarabilir miyiz umuduyla sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarına şahit oldum. Kahramanmaraş Valilik binası depremde hasar aldığı için Afet Koordinasyon Merkezi, her sabah erkenden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında toplanıyor. An itibarıyla Kahramanmaraş'taki toplam kayıp sayımız 11 bin 623.