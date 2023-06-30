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O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:46
Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
15:47
O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...
Aşık olmak hayatımızın en heyecan verici zamanlarından biri olsa da, tüm heyecanlar ve kelebekler aynı zamanda oldukça büyük bir dezavantajla gelir: onların da sizin için aynı şekilde hissedip hissetmediklerini merak etmek.