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Haberler Yaşam O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 15:47

O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

Aşık olmak hayatımızın en heyecan verici zamanlarından biri olsa da, tüm heyecanlar ve kelebekler aynı zamanda oldukça büyük bir dezavantajla gelir: onların da sizin için aynı şekilde hissedip hissetmediklerini merak etmek.

O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

Ama korkma! Dışarı çıkıp sormanıza gerek kalmadan birinin gözünün üzerinizde olup olmadığını öğrenmenin yolları var ve biz de burada sizin için bazılarını topladık.

Ayaklarına Bak

O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

O özel kişiyle sıradan bir konuşma yaparken ve onun da sizden hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenmek istiyorsanız, ayaklarına bakın!

Ayak parmakları size kilitlenmiş bir pusula iğnesi gibi yönünüzü gösteriyorsa, bu bir işarettir! Vücut dili "Hey, senden hoşlanıyorum!" diye bağırıyor.

Ayna ayna...

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O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

Bir dahaki sefere sohbete girdiğinizde, vücut dillerini yakından gözlemleyin. Hareketlerinizi ve duruşunuzu ince bir şekilde yansıttıklarını fark ederseniz, bu onların sizden hoşlandığının bir işareti olabilir! Yansıtma, olası çekiciliğini ortaya çıkaran bilinçaltı bir bağlantıyı yansıtır.

Sevdiğimiz insanların bizi sevmesini isteriz ve bunu genellikle onlar gibi olmaya çalışırız ve buna vücut dili de dahildir!

Gözler var

O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

Önemli olan sadece göz teması değil, onların da size nasıl baktığıdır! Genişlediklerini fark ederseniz, oyundaki aydınlatma koşullarından daha fazlasıdır. Genişlemiş gözler genellikle artan ilgi ve entrika anlamına gelir.

Bu nedenle, aşık olduğunuz kişiyle uzun süreli göz teması kuruyorsanız, bazı büyük göz bebekleri için gözlerinizi dört açın!

Alıngan mı hissediyorsunuz?

O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

Fiziksel temas söz konusu olduğunda, bazen biraz çok şey ifade edebilir. Sizin ve özel birinin gündelik, arkadaşça dokunuşlara karşı bir yakınlığınızın olup olmadığına dikkat edin. İster şakacı omuz tümsekleri, ister elin hafif dokunuşları olsun, bu bir rahatlık ve bağlantı işaretidir.

Rahat ve istilacı olmayan bir şekilde dokunaklıysa, sanki elleri "Senden gerçekten hoşlanıyorum!" diyebilir.

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