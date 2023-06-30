O da sizinle aynı şeyleri hissediyor mu öğrenmek mi istiyorsunuz? Birinin sizden hoşlandığına dair psikolojik işaretler...

O özel kişiyle sıradan bir konuşma yaparken ve onun da sizden hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenmek istiyorsanız, ayaklarına bakın!

Ayak parmakları size kilitlenmiş bir pusula iğnesi gibi yönünüzü gösteriyorsa, bu bir işarettir! Vücut dili "Hey, senden hoşlanıyorum!" diye bağırıyor.

Ayna ayna...