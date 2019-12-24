O görüntüler Türkiye'yi şoke etmişti! Cezası belli oldu

"Denetimlerimiz biliyorsunuz 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor. İstanbul ilinde şu ana kadar yaklaşık olarak 215 bin denetim yaptık. Bu denetimler neticesinde de yine olumsuz olan yerlere gerekli işlemler uygulandı. Taklit ve tağşiş yapanlar uzun süredir ülke gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tarım şurasında belirttiği üzere taklit ve tağşiş yapıp, farklı isimlerle tekrar üretime devam ettikleri görünüyor. Mevcut yasa da yeniden düzenleme yapılacak. Bu kişiler hakkında suç teşkil etmek üzere gerekirse tekrarlamaları durumunda hapis cezalarına varan cezalar gelecek. Cezalarımız daha da ağırlaşacak. Toplumun gıda güvenliği konusunda bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün çalışmaları tüm hassasiyetle 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yasanın düzelmesiyle beraber bu kişiler yeniden faaliyet yapamayacaklar. Faaliyetten men edilecekler. Tekrar etmeleri halinde de hapis cezaları geliyor"