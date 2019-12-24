O görüntüler Türkiye'yi şoke etmişti! Cezası belli oldu

"23 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"
Ürünleri satmaya çalışan kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ifade eden Karaca, "Bu kişiye ilk önce bozuk gıda, etiketsiz gıda satmaktan dolayı 23 bin TL idari para cezası uygulandı. Numune sonuçlarına göre de yine eğer taklit veya tağşiş tespit edilirse, özellikle tereyağa bitkisel yağ katıldığından şüpheleniyoruz. O da olursa yine ayrıca 23 bin TL daha idari para cezası uygulanacak. Bu kişiye hakkında etiketsizlikten işlem uygulanacak" ifadelerini kullandı.