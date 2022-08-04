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O ilimiz için deprem uyarısı: 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilir!
Giriş Tarihi: 04.08.2022 12:27
Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
12:27
O ilimiz için deprem uyarısı: 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilir!
Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Deprem Araştırma ve Risk Yönetim Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Alican Kop, kentte son bir haftada en büyüğü 4.4 büyüklüğünde olan 38 deprem meydana geldiğini belirtti. Kentin Doğu Anadolu Fay Hattı'nın, Gölbaşı-Türkoğlu segmentinde yer aldığını, bu segmentte 509 yıldır büyük bir deprem yaşanmadığını belirten Kop, "Geçmişte de 7'den büyük veya 7 civarında deprem üretmiş olan bu segmentin her an 7 ve civarında bir deprem üretme olma olasılığı var" dedi...