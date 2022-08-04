O ilimiz için deprem uyarısı: 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem olabilir!

'HASTANE HEM FAY HATTINA YAKIN HEM DE ZEMİNİ KÖTÜ'

26 Temmuz'daki depremin en çok hissedildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin sarsıntının merkez üssüne yakın olduğunu kaydeden Kop, "Fay; Gölbaşı'ndan çıkıyor, Balkar'dan göllerin hemen yanından Kartal köyüne doğru geliyor. Kartal köyünün hemen doğusunda Uzunalan var. Uzunalan'dan geçip Çiğli köyüne, Tevekkelli, Öksüzlü, buradan Türkoğlu'na kadar devam ediyor. Zaten fay oradan geçiyor, fayın kırığı orada. Şehir Hastanesi de oraya oldukça yakın konumda, oraya yaklaşık 3- 3,5 kilometre gibi bir uzaklığı var ve o alanlardaki zemin özellikleri çok önemli çünkü Şehir Hastanesi'nin olduğu alandaki zemin oldukça kötü. Yani hem alüvyonlar var, onun altında da kaya olarak bozuşmuş kayalar var. Yani bunlar çok sağlam kayalar değil. Zemin de çok kötü bir zemin olduğu için bunlar depremin etkisini büyütebiliyorlar. Bu nedenle de Şehir Hastanesi'nde bu çok fazla hissedildi. Bu, oradaki zeminin kötülüğünden kaynaklanıyor. Yine aynı şekilde Tevekkelli civarında da yüzeyde alüvyonlar ve onların altında bozuşmuş kayalar var. O yüzden de zemin kötü olduğu için depremin etkisini büyütüyor" ifadelerini kullandı.