O ilimizde deprem sonrası fahiş kira artışı! 20 bin liraya kadar ilan var!

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonrası Konya'da fahiş kira artışı yaşandı. Duruma tepki gösteren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, ''Gayriresmi emlakçılık yapanlar ile art niyetli ev sahipleri nedeniyle, kiralar yüzde 30 ila 40 arasında yükseldi. 5 bin lira olan ev, 7 bin liraya, 7 bin lira olan ev 10 bin liralara yükseldi. Bahçeli müstakil dubleks ev veya villa da 20 bin liraya kadar ilanın verildiğini görüyoruz. O bölgelerde, o evlerde 7 bin liraya kiraya oturuyorlar'' ifadelerini kullandı.