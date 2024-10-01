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Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 11:16

O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

Bu kadarına da pes dedirten olay Adana'da meydana geldi. 35 yaşındaki Halil İbrahim Akay, yanına gittiği akrabası 74 yaşındaki Harun Eşim'i, birlikte yemek yiyip, çay içtikten sonra banyoda çekiçle darbedip, parmağındaki yüzüğü ve cep telefonunu çaldı. Evin kapısını kadının üzerine kilitleyip, kaçmak isteyen Akay, komşular tarafından sokakta dövülüp, polise teslim edildi. Harun Eşim'in kızı Nilüfer Avluk'un, "Annemi döve döve yüzüğünü almış. Şu an ayağa kalkamıyor. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. İşte haberin detayları…

Ziya RAMOĞLU
O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

Bu kadarına da pes dedirten olay, 29 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil İbrahim Akay, evde yalnız yaşayan akrabası Harun Eşim'in yanına gitti.

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O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

Eşim, evin salonunda Akay ile birlikte yemek yiyip, çay içti. Bir süre sonra banyoya giden Akay, "Harun teyze, musluğun bozulmuş" diyerek Eşim'i yanına çağırdı. Akay, burada Harun Eşim'i çekiçle dövüp, yüzüne biber gazı sıktı.

O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

Halil İbrahim Akay, Eşim'in parmağındaki alyansı gasbedip, cep telefonunu da aldıktan sonra evden çıkıp, kapıyı kadının üzerine kilitledi.

O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!

'LİNÇ ETTİLER'

Sürünerek pencereye çıkan Harun Eşim, komşularından yardım istedi. Eşim'in çığlıklarını duyan komşuları, şüpheli Halil İbrahim Akay'ı sokağa çıktığı sırada yakaladı. Mahalleli, linç girişiminde bulunduğu Akay'ı, çağırılan polis ekibine teslim etti. Başına ve kollarına aldığı darbelerle yaralanan Harun Eşim ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bilincini kaybettiği belirlenen Eşim, tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

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