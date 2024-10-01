Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
11:16
O ilimizde kan donduran olay: Yemek yiyip çay içtiği kadını çekiçle gasp etti!
Bu kadarına da pes dedirten olay Adana'da meydana geldi. 35 yaşındaki Halil İbrahim Akay, yanına gittiği akrabası 74 yaşındaki Harun Eşim'i, birlikte yemek yiyip, çay içtikten sonra banyoda çekiçle darbedip, parmağındaki yüzüğü ve cep telefonunu çaldı. Evin kapısını kadının üzerine kilitleyip, kaçmak isteyen Akay, komşular tarafından sokakta dövülüp, polise teslim edildi. Harun Eşim'in kızı Nilüfer Avluk'un, "Annemi döve döve yüzüğünü almış. Şu an ayağa kalkamıyor. Şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. İşte haberin detayları…