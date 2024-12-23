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Haberler Yaşam O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 08:47

O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı

Kastamonu'da midibüs,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Araçta bulunan yolcuların cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Sinop'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı

Kaza, Araç-Kastamonu karayolu Nalcıkuyucağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıyan, Duran Arıç idaresindeki midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada ikisi sürücü toplam 24 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

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O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 69 yaşındaki Hasan Çiftçibaşı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı

EKİPLER FENERLE YARALI ARADI

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok da olay yerine gelerek bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı

Yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ve polis ekipleri yol kenarındaki ormanlık alanda, yaralı olabileceği ihtimaline karşı fenerle arama yaptı.

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