Haberler
Yaşam
O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
08:47
O ilimizde korkunç olay: Cenaze için yola çıktılar! Canlarına mal oldu! 1 ölü 23 yaralı
Kastamonu'da midibüs,sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Araçta bulunan yolcuların cenaze törenine katılmak için İstanbul'dan Sinop'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.